UNFPA助力越南实现医疗卫生与越南人发展目标

联合国人口基金（UNFPA）驻越南首席代表马特·杰克逊（Matt Jackson）强调，该组织在越南设定的使命是让每一次怀孕都是合乎意愿的，每一次分娩都安全无忧，每一位年轻人的潜能都得到充分发挥。



马特·杰克逊在2026丙午年春节前夕接受越通社记者采访时，分享了UNFPA在协助越南政府实现各项目标方面的相关活动，如孕产妇保健、性别平等、预防性别暴力、人口问题（其中包括越南人口统计数据和快速老龄化问题），以及性健康、生殖健康与青年权能赋予等。



马特·杰克逊强调，在各项活动中，UNFPA始终努力关注最弱势、最易受伤害的群体，从而为落实越南在医疗和人口领域的优先事项作出贡献。例如，联合国人口基金正与越南卫生部合作，提高全国孕产妇和新生儿护理质量，重点关注少数民族人口较多的地区。

附图。图自越通社

马特·杰克逊补充说，终止性别暴力（GBV）和有害行为是UNFPA三大变革性成果之一。在越南，UNFPA支持政府预防和应对一切形式的性别暴力，包括家庭暴力、因性别偏见而进行的性别选择及童婚等有害行为。



马特·杰克逊认为，在全球范围内，暴力行为在网络空间日益加剧。目前UNFPA正在通过全面应对方式，协助越南政府应对这些挑战，其中检测以受影响人群为中心、以保障其权益为基础的原则。



另外，UNFPA还支持运营免费的国家家庭暴力热线，从而为所有遭受暴力者获得必要援助提供更好的服务。在政策层面，UNFPA正在加强数据库及文献资料编制，以支持越南《家庭暴力防治法》及相关实施细则的执行，确保应对措施注重性别敏感问题，始终以受暴力者为中心，并确保数字证据得到安全处理。



暴力预防是这些努力的重要支柱之一。根据《联合国打击网络犯罪公约》（河内公约）的精神，UNFPA将加大对女性、女童及青年的数字能力、网络安全和批判性思维的投入。



在谈及越南快速老龄化问题时，马特·杰克逊表示，UNFPA与越南各部委及政府机构协作，采取基于权利和生命全程的应对方法，让老年人能够健康幸福地生活。（完）