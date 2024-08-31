UNESCO高度评价越南对自然科学领域的贡献

越通社驻法国记者报道，8月30日，越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使在巴黎与联合国教科文组织自然科学助理总干事利迪娅·阿图尔·布里托（Lidia Arthur Brito）举行工作会谈。按计划，利迪娅·阿图尔·布里托将从9月9日至12日对越南进行访问。

会谈上，阮氏云英强调，越南热烈欢迎利迪娅·阿图尔·布里托对越南进行访问并出席从9月5日至17日在高平省召开的第8届联合国教科文组织世界地质公园网络亚太地区国际会议。阮氏云英强调，越南十分重视与UNESCO开展自然科学与海洋科学合作关系；对UNESCO通过环境、气候、水资源安全计划向越南提供支持与咨询表示感谢。

阮氏云英希望今后进一步加强双方在这些领域上的合作关系；提议UNESCO继续支持和协助越南建立世界地质公园和世界生物圈保护区登记申请档案。

利迪娅·阿图尔·布里托高度评价越南对UNESCO自然科学领域的参与和贡献；希望访越并出席第8届联合国教科文组织世界地质公园网络亚太地区国际会议期间与越南各有关部门、机关和地方领导商讨当前合作计划并寻找未来合作方向。

第8届联合国教科文组织世界地质公园网络亚太地区国际会议从9月5日至17日在高平省召开，近1000名国内与国际代表一同出席。该会议每隔两年轮流在亚太地区各国举行；旨在交换打造和发展满足UNESCO标准的地质公园称号方面的有效经验和模式。

高平山水地质公园于2018年4月12日被UNESCO公认为世界地质公园。该公园总面积超3275平方公里，位于高平省。这里居住着越南岱依族、侬族、赫蒙族、京族、瑶族等9个民族的25万多人。

近年来，在UNESCO的协助和咨询之下，越南已积极响应UNESCO应对气候变化行动战略框架内的活动；继续实施人与生物圈计划及其世界生物圈保护区网络《利马行动计划(2016–2025)》；开展UNESCO世界地质公园计划等。越南同时也举行有关纪念典礼，启动“联合国海洋十年”；举行关于海洋管理、海洋空间规划的地区科学研讨会和座谈会等。（完）