UNESCO发布祝贺越南文化发展决议的贺文

据越通社驻巴黎记者报道，1月28日，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）官网刊登了UNESCO祝贺越南共产党中央政治局颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的贺文。



在贺文中，UNESCO对越共中央政治局颁布第80-NQ/TW号决议表示高度重视并致以祝贺。UNESCO认为，这是一份具有特殊重要意义的文件，体现了发展思维的重大转变，即文化不再只是辅助领域，而是与经济、社会和环境并列，成为可持续发展的四大平等支柱之一。这一方向与UNESCO的共同愿景和努力高度契合，即推动文化成为2030年后全球发展议程中的一项独立可持续发展目标。



第80-NQ/TW号决议在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕出台。此次大会是确定国家至2045年发展愿景以及至2030年经济社会发展战略的一次重要大会。这表明，越南已将国际承诺明确融入国家战略性政策制定进程。该决议为文化领域结构性改革提出了政策路线图，旨在动员社会资源，推动创意经济发展，保护文化多样性。该文件既延续了越南长期重视文化的传统，也为应对数字时代和动荡多变的全球背景下的新挑战与新机遇提供了政策框架。



在地缘政治不稳定因素不断加剧、加强文明对话与文化联结需求日益迫切的背景下，UNESCO高度评价越南将文化定位为推动快速而可持续发展的“调节系统”，从而为巩固全球和平作出积极贡献。通过弘扬人文价值、坚持以人为中心并守护文化认同，越南正推动一种既激发内生动力又主动融入国际社会的发展路径。UNESCO重申将继续与越南开展合作，共同推动这一愿景的实现，并强调文化作为促进公平、繁荣和社会凝聚力的关键动力，在全球范围内具有重要意义。



就UNESCO发布这一重要致辞，越南常驻UNESCO代表团团长、越南驻UNESCO大使阮氏云英表示，UNESCO日益关注、重视并高度评价越南党在新阶段提出的发展方向，包括越南共产党第十四次全国代表大会的战略性方向。UNESCO对第80-NQ/TW号决议的表态，清楚表明其高度评价越南在文化领域出台的这一极为重要的新主张和新政策。



阮氏云英大使还指出，这同时体现了UNESCO对越南作用、地位和声誉的重视，以及对越南在UNESCO文化领域所作贡献的认可，其中包括推动文明对话与文化联结、保护文化遗产、维护文化多样性，以及主动提出构想和倡议，例如越南提出并于2025年11月在UNESCO大会上获得通过的一项决议，主要内容是建议联合国大会尽早发起“文化促进可持续发展国际十年”。（完）