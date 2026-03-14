UNDP驻越首席代表：换届选举有助于维持越南令人印象深刻的经济社会发展成就

越南将于3月15日举行第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举。值此机会，越通社记者就选举对实现越南经济社会发展目标的重要性，以及联合国开发计划署（UNDP）对越南新一届国会在制定可持续发展决策方面的期待，对UNDP驻越首席代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）女士进行了采访。



拉姆拉·哈利迪女士认为，此次选举标志着越南发展进程中的一个重要里程碑。第十六届国会将在推动立法和制度改革方面发挥关键作用，旨在开启新的增长动力，并维持越南令人印象深刻的经济社会发展成就。



此次换届选举恰逢越南进入实现2021-2030年经济社会发展战略、2030年可持续发展议程以及到2030年成为中等偏上收入国家目标的冲刺阶段。下一阶段的国家目标计划有望进一步巩固这一改革与增长势头。



为了保持长期的中高速增长，特别是在全球局势日益动荡的背景下，越南需要大幅提升劳动生产率、人力资源质量，并建设现代化的基础设施和数字基础设施体系。



UNDP驻越首席代表拉姆拉·哈利迪认为，最近出台的基础性决议为基于创新驱动的增长模式指明了方向。新一届国会将在把这些优先事项转化为法律框架、财政机制和有效监督活动方面发挥核心作用。通过构建有利的法律生态系统，并将公共投资与创新优先事项相结合，国会可以充分释放民营经济部门的潜力。这是创造就业、提高生产力、推动绿色转型和增强全球竞争力的关键因素。



随着越南进入新的立法任期，联合国开发计划署承诺将继续与越南政府、国会及人民并肩同行，共同推动包容性与可持续发展。通过在人类发展、有效治理、气候行动、环境保护及创新等领域的合作伙伴关系，UNDP随时准备支持越南实现各项发展目标，同时确保进步成果惠及全体人民，“不让任何人掉队”。（完）