TikTok关注越南物流与数字金融投资

TikTok越南总经理阮林青在会见中表示，该企业正关注投资于越南物流、数字金融及金融中心相关的若干项目。

高英俊副部长高度评价TikTok的快速发展以及该平台对越南数字经济发展的贡献。

越南财政部表示，越南正步入以科技、创新和数字化转型为基础、以快速可持续发展为目标的新发展阶段。政府正继续完善体制，改善投资营商环境，以吸引高质量资本投向数字技术、人工智能、大数据、数据中心、电子商务等领域。

高英俊强调：“越南具备成为地区重要创新和数字经济中心的诸多优势。凭借超过1亿人口的市场规模、年轻的劳动力队伍、快速的技术接轨能力以及稳定的政治社会环境，越南正为国际科技企业长期投资和发展带来众多机遇。”

阮林青表示，TikTok进入越南约7年，现已成为对数字生态系统具有重大影响力的数字平台之一。“目前，越南用户每天在该平台上观看视频的时间约达1亿小时。”

TikTok目前服务于约50万家广告客户；同时，支持约50万家商户在TikTok Shop电商平台上经营。TikTok的生态系统还吸引了约600万名内容创作者参与在该平台创作并增加收入。

阮林青表示，在管理机构特别是胡志明市政府的支持下，TikTok正逐步将其若干活动从跨境模式转变为在越南境内的本土企业模式。该企业也正关注投资于越南物流、数字金融及金融中心相关的若干项目。

高英俊强调：“财政部始终与企业界，包括国际科技企业和数字平台企业同行，旨在构建透明、现代、便利的投资营商环境，为促进越南数字经济和创新发展作出贡献。”（完）