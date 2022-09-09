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The Travel：世界上最便宜和最值得去的 10 个旅行目的地排名榜中的“神奇的越南”
紧随越南之后是东南亚的另一个代表老挝，这是背包客具有吸引力的选择。覆盖全国各地的山地景观的老挝成为攀岩、高空荡秋千等户外旅游活动的天堂。
入选东南亚前十名榜单的还有印度尼西亚，排名第七。印度尼西亚的旅游费用可昂贵也可便宜，就看游客怎么选择行程。文章建议游客只选择这片“千岛之国”的一个或2个地区，因为乘船和渡轮在各岛屿之间旅行是相当昂贵的。文章提及巴厘岛的热带海滩、雄伟壮观的火山和部分附近的岛屿，如龙目岛、爪哇岛或科莫多岛等。
排名第一和第二的分别是希腊诸岛和印度。希腊被誉为美丽可爱的一片土地。该国拥有数百个无人居住的岛屿供游客尽情探索，原始的海滩、美丽的海滨小镇、美味的菜肴和地标性的酒店。除了部分昂贵的地标外，这个地中海国家的许多岛屿仍然是非常便宜的旅行选择。对于印度，文章指出，如果游客知道如何选择行程，这将是一个十分实惠的旅游目的地。文章建议，如果想在消费不多的情况下探索“神奇”的印度，应该选择一个特定的区域，建议选择游览首都德里周围的地方或去阿格拉参观著名的泰姬陵，并乘坐火车出游。文章表示，印度也是一个拥有许多经济实惠的酒店和度假村的国家。
前 10 名榜单的其余国家还有哥伦比亚、尼加拉瓜、墨西哥、波兰和罗马尼亚。（完）