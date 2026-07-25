TAC条约50周年：越南强调TAC的合作精神是构建地区安全架构的核心

据越通社记者从马尼拉发回的报道，7月24日，《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年纪念活动在菲律宾马尼拉举行。



活动由菲律宾外交部长马·特蕾莎·P·拉扎罗主持，东盟秘书长高金洪以及来自各成员国和TAC缔约方的60多名代表出席，其中20多位为部长级代表团团长。



越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠率越南代表团出席活动。



东盟各国外长共同见证了瑞典、波兰、罗马尼亚和立陶宛四国加入TAC的签署仪式。



签署仪式后举行了TAC缔约方高级别会议。



在全体会议上，拉扎罗部长高度评价该条约在将东南亚从一个动荡不安的地区转变为世界经济引擎过程中的重要作用，这一切建立在和平与稳定的基础之上。菲律宾外长表示，在当前和平形势脆弱的背景下，合作已成为一种战略必然，而不再是一种选择。东盟需要团结协作，与各伙伴一道，共同维护区域内外的持久和平。

东盟各国外长共同见证了瑞典、波兰、罗马尼亚和立陶宛四国加入TAC的签署仪式。图自越通社

在参与关于加强海上安全与合作专题讨论时，越南代表团强调，TAC的各项原则是指导区域内外国家间关系的“基础性行为准则”，在世界经历深刻变革、地缘政治紧张加剧、国际法面临挑战和多边主义受到侵蚀的背景下尤为重要。

