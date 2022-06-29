"越南市场准入：机遇与策略" 网络研讨会：介绍越南创业生态系统的趋势

中国香港新华集团下属的新华创新与越南计划投资部下属的国家创新中心及 Innolab Asia 于6月28日下午在越南合作举办了主题为“越南市场准入：机遇与策略” 网络研讨会。本次线上活动吸引了来自越南及周边国家和地区包括柬埔寨、新加坡、日本、韩国、中国大陆和香港的初创企业、大学、孵化器和加速器、风险投资公司和商业协会代表等近150位嘉宾参与。

尽管面临新冠肺炎疫情带来的困难，越南在社会经济发展动态和开放的商业环境方面还取得了巨大突破。被评为东南亚地区创新和初创产业的亮点，越南的创业生态系统发展势头强劲，成为该地区最吸引外资和国外初创企业的目的地之一。

鉴于各国初创企业和初创支持单位探索越南市场以及在越南拓展业务的需求，新华创新举办了 “越南市场准入：机遇与策略” 国际研讨会，旨在分享越南创业生态系统的特点和趋势，介绍越南政府为吸引初创企业在内的外商直接投资的优惠政策，帮助国外企业深入了解越南政府对创业创新的政策机制和支持，从而促进越南成为吸引各国初创企业的目的地。研讨会期间，各位演讲嘉宾还分享了在越南开展业务时面临的挑战和建议解决方法，并就如何更好地吸引和为外国初创企业的市场渗透计划提供更多支持交换了意见。

新华集团（越南）董事兼新华创新首席执行官蔡卓思在研讨会开幕式上分享：“新华创新自2018年成立至今，已与国内外合作伙伴为创业社区组织了许多有意义的活动。其中包括支持越南初创企业赴香港参加香港科技园举办的国际创业竞赛，以及最近，新华创新与胡志明市科技厅共同为越南初创企业举办了粤港澳大湾区市场推介会。今天的活动也是我们推动各方在创新创业领域互相交流及学习的又一举措。”

作为研讨会的演讲嘉宾和协办单位的代表，越南国家创新中心副主任杜进盛分享：”越南政府出台了许多优惠机制和政策，以吸引和支持包括外国初创企业在内的外商直接投资企业来越南投资。2020年的越南投资法明确规定，创新创业投资项目、创新中心、研发中心等是投资优惠措施的受益者，优惠措施包括：税收优惠； 特定类型商品的进口免税；免征或减征土地使用费和地租；在计算财产折旧等税款时，增加可扣除费用的时间和金额等优惠政策。他还表示，越南政府正在简化外国投资者设立创新创业中小型企业和创新创业投资基金的程序。最后，他强调了越南吸引外国直接投资企业的八个因素，其中包括政治稳定、年轻人口和高素质人才储备、深度和广泛的国际融合等。

InnoLab Asia（越南科技部越南开放创新倡议的创新执行和咨询合作伙伴）联合创始人兼总经理黄功胜先生也赞同了杜进胜先生对于越南创业市场潜力和吸引力的评价。 同时，他强调，在开始进军越南市场之前，外国企业应至少在三个月内通过四个主要步骤的市场进入框架，包括分析市场潜力、了解竞争格局、反映自身能力和财务影响。 他极力推荐外国初创公司加入当地孵化器或加速器，以验证市场潜力，优化产品与市场的契合度，以加速进入越南市场。

随后，研讨会的讨论环节邀请了黄功胜先生、 韩国初创企业CARRECT 联合创始人兼首席执行官 Tim Lee 先生、Golden Gate Ventures 创始合伙人Vinnie Lauria先生、新华创新副总经理 Katie 阮 女士参与讨论及提供见解。 胡志明市经济大学创新研究院孵化经理Kevin 王先生主持了讨论环节。

专家们高度评价越南创业生态系统的发展并肯定其对海外创业公司和投资基金的吸引力。2021年，创纪录的13亿美元风险资本投资注入了越南生态系统。金融科技、医疗科技、电子商务和SaaS、B2B服务是突出的行业，同时，农业科技、绿色科技、深科技、食品科技是未来几年有望蓬勃发展的领域。黄功胜先生表示，从2015年到现在，新一代越南企业家在创业时也具有区域思维，这为外国创业者与当地初创企业共同创业或携手合作创造了机会。

Vinnie Lauria 先生表示，Golden Gate Ventures 在越南河内和胡志明市分别设立了两个办事处，这表明其致力于增加在越南的投资，并提高越南生态系统的全球化能力，因此肯定越南可以成为初创公司进行区域扩张的重要门户。

尽管 Tim Lee 在首次疫情爆发时就开始在越南创业，但他相信，疫情后强劲的经济复苏和不断飙升的数字化需求，越南是他创业公司向东南亚扩张的良好起点。他强调，通过积极参与生态系统和利用投资者网络，找到合适的合作伙伴是他们公司CARRECT在越南发展的关键。

Katie 阮女士说，在越南建立关系和信任对于海外公司取得成功非常重要，这正好是跨境生态系统建设者和当地创业支持组织可以协助的地方。 新华创新继承了新华集团 50 多年在越南开展业务的广泛本地网络，致力于成为本地联系人以支持国际初创公司开拓市场。

研讨会后，两家具有进入越南市场计划的外国初创企业将有机会入选与 Innolab Asia 和新华创新的代表进行15分钟的直接咨询会，为他们完善进入越南市场的计划提供建议。

新华集团在越南有50多年的营商经验。最近几年，集团的业务逐渐扩展到创新领域。2020年12月，新华集团于胡志明市成立新华创新中心及启动了新华国际创新平台，旨在促进越南的创业生态系统的发展和培养新一代创新企业家。除了胡志明市的创新中心，集团还在越南河内、中国内地及柬埔寨开设了创新中心，这些创新中心将与新华国际创新平台互连互通，促进跨境信息交流、市场准入及连接、以迈向全球创新经济。

有关新华创新的详细资料，请参阅网站：www.swinno.com.vn

越南计划和投资部下属的国家创新中心是越南唯一国家级的创新中心，以制定创新机制和政策为重点，同时连接国内初创企业参与创新过程，以及与研究机构、投资基金等其他组织进行合作，提高越南高素质人力资源，促进越南的创新发展。

有关越南国家创新中心的详细资料，请参阅网站：www.nic.gov.vn

越南InnoLab Asia是由越南科技部国家技术创业和商业化发展局于 2018 年发起的越南开放创新倡议的实施合作伙伴，旨在建立一个开放式创新平台，目标于 2025 年之前将企业、中小企业与越南的创业生态系统联系起来。有关InnoLab Asia的详细资料，请参阅网站：www.innolab.asia。（完）