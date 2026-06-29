"西贡—嘉定—胡志明市"展览：在奋发图强新纪元的英雄史诗

本次展览是一项具有特殊意义的活动，标志着以胡伯伯名字命名的城市走过半个世纪，同时再现了300多年来开拓、守卫疆土以及50年来以胡志明市为名建设与发展的历程。



展览在芝陵公园和同起—李自重路段（西贡坊）展出了185幅珍贵历史图片，再现了西贡—嘉定忠勇坚强的光辉历程：从19世纪末的起义运动，到1940年南圻起义的烽火，再到1945年南部抗战的浩然气概，直至历史性的胡志明战役和1975年春季大捷，最终实现解放南方、统一祖国。



展览在芝陵公园和同起—李自重路段展出了185幅珍贵历史图片。图自越通社

除了历史价值外，展览还介绍了胡志明市在基础设施发展、经济社会、国际融入、对外活动、友好交流、旅游、国防安全、保护和弘扬民族文化特色等方面的突出成就，同时表彰了50年以来为该市发展做出贡献的集体和个人。



胡志明市人民委员会副主席阮孟强在开幕式上表示，此次展览有助于激发民族传统自豪感，增强对当下和未来的责任担当。他呼吁广大干部、党员和人民群众，特别是青年一代，继续传承和弘扬优良价值，不断学习、劳动、创新，携手建设文明、现代、重情重义的胡志明市，无愧于以胡志明主席名字命名这一崇高荣誉，并在新纪元续写这座城市的英雄史诗。（完）