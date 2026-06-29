Báo Ảnh Việt Nam

新闻

"西贡—嘉定—胡志明市"展览：在奋发图强新纪元的英雄史诗

值此西贡—嘉定正式以胡志明主席命名50周年之际，6月29日上午，胡志明市人民委员会举办了题为 "西贡—嘉定—胡志明市：奋发图强纪元的英雄史诗与奋进渴望" 的图片展。

本次展览是一项具有特殊意义的活动，标志着以胡伯伯名字命名的城市走过半个世纪，同时再现了300多年来开拓、守卫疆土以及50年来以胡志明市为名建设与发展的历程。

展览在芝陵公园和同起—李自重路段（西贡坊）展出了185幅珍贵历史图片，再现了西贡—嘉定忠勇坚强的光辉历程：从19世纪末的起义运动，到1940年南圻起义的烽火，再到1945年南部抗战的浩然气概，直至历史性的胡志明战役和1975年春季大捷，最终实现解放南方、统一祖国。

vnanet-potal-trien-lam-sai-gon-gia-dinh-tp-ho-chi-minh-ban-anh-hung-ca-ky-nguyen-vuon-minh-8855243-2.jpg
展览在芝陵公园和同起—李自重路段展出了185幅珍贵历史图片。图自越通社

除了历史价值外，展览还介绍了胡志明市在基础设施发展、经济社会、国际融入、对外活动、友好交流、旅游、国防安全、保护和弘扬民族文化特色等方面的突出成就，同时表彰了50年以来为该市发展做出贡献的集体和个人。

胡志明市人民委员会副主席阮孟强在开幕式上表示，此次展览有助于激发民族传统自豪感，增强对当下和未来的责任担当。他呼吁广大干部、党员和人民群众，特别是青年一代，继续传承和弘扬优良价值，不断学习、劳动、创新，携手建设文明、现代、重情重义的胡志明市，无愧于以胡志明主席名字命名这一崇高荣誉，并在新纪元续写这座城市的英雄史诗。（完）

更多>>

越南国内碳交易所正式开市

越南国内碳交易所正式开市

6月29日上午，越南国内碳交易所在河内证券交易所（HNX）正式投入运营，标志着越南碳市场建设和发展迈出重要一步。这将有助于完善市场化机制，推动温室气体减排，培育绿色增长新动能，提升企业竞争力，促进可持续发展，并助力实现越南到2050年实现净零排放的承诺。
更多

Top