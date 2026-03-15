近20年来，宁顺综合医院的“零越盾”“爱心厨房”每日准时飘起炊烟。这个由厨师、帮厨与志愿者们共同守护的地方，用一锅锅热饭、一份份用心，日复一日陪伴着贫困病患，让艰难的就医之路有了家的温度。

约20年前，时任宁顺省综合医院（旧称）的院领导在目睹并深切体会到院内贫困病患的艰难处境后，毅然决定从院区中划出一隅，创办了这间名为“理解与关爱”的慈善厨房。的艰难处境后，毅然决定从院区中划出一隅，创办了这间名为“理解与关爱”的慈善厨房。这一决定不仅承载着深远的人道主义情怀，更搭建起一个汇聚社会各界爱心的平台，让无数热心人士得以携手，共同构筑一个切实分担病患忧苦、让他们能够安心接受治疗的温暖港湾。这一决定不仅承载着深远的人道主义情怀，更搭建起一个汇聚社会各界爱心的平台，让无数热心人士得以携手，共同构筑一个切实分担病患忧苦、让他们能够安心接受治疗的温暖港湾。

据宁顺省综合医院院长、二级专家黎辉石表示，自“爱心厨房”慈善厨房投入运营以来，许多个人、慈善人士以及医院内的医护人员都自愿贡献人力、物力和精神支持，确保厨房炉火常旺，定期向病人及病患家属发放免费餐食。

目前，厨房由宁海乡法海寺住持释女真理师姑管理。厨房每周一至周五每天提供两顿免费素食，时间为上午10点至11点和下午3点至4点。平均每天约有600至800份餐食被送到病人及其家属手中。

宁顺综合医院的“零越盾”“爱心厨房”每日准时飘起炊烟。图自越通社

对于许多困难家庭而言，这些"零越盾"的餐食有助于减轻治疗期间的费用负担。不少需要长期治疗或患有重病的病人表示，厨房的支持让他们在治疗过程中更加安心。

厨房的志愿者团队主要由有烹饪经验的人员组成，始终注重确保质量和符合病患口味的餐食。所有食材都经过精心挑选，来源明确；食品加工和储存流程均确保符合食品安全卫生要求。

黎辉石院长表示，除了维持每日免费餐食外，该厨房还参与了多项其他慈善活动，例如为患病儿童赠送中秋礼物、为贫困病人赠送春节礼品，并为建设和运营面向困难病患家属的“爱心厨房”寄宿处作出贡献。这些切实行动有助于向社会传播更多美好价值。（完）