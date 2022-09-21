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"傣族群舞”人类非物质文化遗产代表作证书授证仪式将免费发放门票
组委会在义路市设置了6个设立大型全彩LED显示屏和开放宽敞的空间，派遣人员接待前来参加和体验各项活动的人民和游客。此外，义路市和附近地区当局已加大对各所游客住宿接待单位的安全系统、消防工作、防疫工作、食品安全卫生等的检查力度。餐厅、酒店、旅馆等的业主已进行修复和升级全部基础设施，准备在这个旅游旺季以安全和友好的精神迎接游客。
此前，在从2021年12月13日至18日在巴黎召开的联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》政府间委员会第16届常会的框架内，越南傣族群舞档案已获联合国教科文组织审议通过，正式被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。
傣族群舞主要在安沛、莱州、山罗和奠边等四省泰族村庄演出。安沛省芒炉、莱州省芒苏和芒莱、奠边省奠边府市和山罗省顺州县等地方是傣族群舞的中心。
傣族群舞用象征着人的各种仪式、文化活动、生活、劳动中的动作来跳舞，经常在仪式、婚礼、节日和社区文化活动中进行表演。
群舞是傣族人群文化活动和精神生活中不可或缺的活动。傣族群舞包含着舞蹈、音乐、歌唱、服饰、饮食等艺术的价值，更重要的是傣族人群的文化行为。傣族群舞成为越南西北地区傣族的开放和好客的象征，是傣族艺术痕迹和文化底蕴。（完）