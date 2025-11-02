“Photo Hanoi ’25”国际摄影展：打造跨文化视觉艺术盛宴

河内市文化体育局局长白莲香在开幕式上表示，本届图片展在规模与影响力上实现显著提升，汇聚了来自21个国家、25家专业机构的170余位艺术家、摄影师、策展人及专家。



本届活动内容涵盖22项主题展览与陈列项目，并配套举办28场交流活动，包括专题研讨、图书首发与影像放映等。



值得关注的是，图片展将在河内20处文化空间同步推出摄影观摩、实践与创作项目，为公众——特别是年轻群体——提供沉浸式体验越南与国际当代摄影的多元视角。系列活动不仅致力于向世界展现河内城市风貌与人文精神，更着力构建一个兼具广度、深度与活力的国际摄影文化交流平台。



白莲香指出：“河内将持续深化国际合作，推动实施更多创新性文化项目，强化与全球创意城市网络的联动，以此积极拓展文化外交，增进越南与各国人民之间的理解与友谊。”



她同时强调，“Photo Hanoi ’25”的成功举办，离不开法国驻越南大使馆在推动文化协作、促进跨国机构联动方面的坚定支持，也体现了各方在深化文化交流、推动国际理解与合作方面的高度共识。



联合国教科文组织（UNESCO）驻越南代表处代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）在致辞中评价，本届双年展不仅是一场文化盛事，更是一场以摄影为通用语言的全球对话，旨在“观察、感知并建立联结”。



他指出，“Photo Hanoi ’25”汇集了来自21个国家的170位艺术家和专家，而河内本身既是展演舞台，也是创作主体——街道与历史遗迹转化为开放的展陈空间。除作品呈现外，展览更发起围绕记忆、身份、自然与当代社会等议题的深度探讨。

参观者体验旧时摄影方式拍照。图自越通社

乔纳森·贝克表示，在这里，“创意不仅存在于机构之中，更在社区中被生动体验与传播”，这正是河内作为联合国教科文组织创意城市网络成员的远见体现。艺术界、社群、政府与国际伙伴的协同努力，共同营造出“一个充满活力且包容共融的文化生态”。



本届双年展的开篇展览“怀念城市”由艺术家暨策展人阮世山策划。展览意图构建开放对话场域，让来自全球19座城市的30位艺术家通过镜头展开视觉交流。



阮世山表示，展览有意“隐去”艺术家肖像，以凸显“城市肖像”本身，探索摄影在塑造地方认同中的潜能。



展览中一组以“城市时钟”为题的拼贴作品尤为独特，每件作品代表一座城市隐喻每座城市独有的节奏与时间流动。



该展览被视为2023年“河内——摄影中的一座城市”项目的延续与深化。阮世山希望，观众能借此与“自身所在之地”建立情感联结，同时通过摄影的纽带，呈现河内作为“万城之城”（a place of places）的包容愿景。



整个11月期间（11月1日至30日），“Photo Hanoi ’25”国际摄影双年展将在河内全市范围内呈现超过50场展览与艺术活动，持续为公众带来丰富的视觉文化体验。（完）