OIF秘书长：越南发展成就令法语国家共同体自豪

会见中，裴青山重申了越共十四大确定的关于今后发展的各项目标和重要方向，其中包括加强奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的外交路线，实行对外关系多边化、多样化，成为包括法语国家共同体在内的国际社会值得信赖的伙伴和负责任成员。



裴青山同时强调，越南重视与OIF的合作，并承诺为该组织实现共同体共同目标的努力作出贡献。



裴青山对第20届法语国家国际组织峰会将在柬埔寨举行、也是该活动第二次在亚太地区举办表示欢迎，并强调越南愿与OIF及柬埔寨合作协调，为峰会的成功举办贡献力量，并在峰会上提出具体、务实的倡议。



裴青山就进一步加强法语国家共同体内部合作及今后越南与法语国家国际组织（OIF）的合作提出多项建议。他强调，应继续重视法语培训与教学、经济合作、推动青年和妇女就业、可持续发展以及保障粮食安全等重点领域合作。同时，裴青山指出，法语国家国际组织的合作需要进一步向地方和区域层面延伸。



路易丝·穆希基瓦博高度评价越南在内政、外交以及改善民生的巨大成就，强调越南在经济社会发展及提高人民生活水平方面，给法语国家共同体及国际社会留下了深刻印象，是共同体的骄傲。



她强调越南在区域内发挥法语国家国际组织的关键作用，希望越南继续积极作出贡献，在2026年11月于柬埔寨举行的第20届法语国家组织峰会上提出具体倡议，推动在法语国家共同体内分享越南在维护和平稳定和促进国家发展方面的宝贵经验。（完）