OECD愿为越南促进经济绿色和可持续发展提供支持

越通社驻巴黎记者报道，正在巴黎出席经济合作与发展组织（OECD）部长级会议的越南外交部长裴青山6月6日会见了经济合作与发展组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼（Mathias Cormann）。

裴青山高度赞赏越南与经济合作与发展组织的良好合作关系，其体现在经合组织对越南的政策咨询报告、技术援助和改善能力等重要合作结果；并赞赏双方完成《2022-2026年越南-经合组织合作谅解备忘录行动计划》的制定工作。

裴青山建议，OECD继续向越南提供政策咨询，助力越南在科技发展、促进创新和数字经济的基础上，实现经济结构调整和增长模式转型；在全球最低税、碳减排、环保等新问题上为越南建言献策；支持寻找资源实施双方合作项目；支持越南成功担任东南亚区域项目（SEARP）2022-2025 年联合主席一职，首先，于2023年10月举办的第二届东南亚-经合组织部长级论坛。

马蒂亚斯·科尔曼对越南社会经济发展成就印象深刻，并强调，经合组织将继续与越南一道同行，实现经济绿色和可持续发展，愿派遣专家支持越南落实全球最低税相关规定.

马蒂亚斯·科尔曼同时强调，OECD重视东南亚地区的作用，感谢越南作为联合主席，推动东南亚计划变得越来越有效和具有实质性，同时同意配合越南做好将于2023年10月在越南举办第二届东南亚-经合组织部长级论坛的准备工作。（完）