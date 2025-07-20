OCOP产品助力提升旅游品牌

会安市人民委员会副主席阮文伶表示，会安每年平均接待游客近500万人次。除了各类服务类型的收入外，游客被视为销售传统商品，尤其是饮料、消费食品、纪念品和OCOP产品的潜在市场。相反，传统产品，尤其是OCOP产品一直为提升会安旅游品牌作出重大贡献。

阮文伶表示，目前，会安市拥有34个三星级至四星级的OCOP产品。为丰富旅游产品，会安市积极推动OCOP产品的推广和贸易促进活动，有效利用各种因素，满足OCOP产品的旅游需求。

“OCOP计划是促进经济发展的解决方案，其中充分利用各地区、各地方的资源优势。更重要的是为各家庭、合作社和中小企业发展生产活动创造机会，打造更多对社会有价值的优质产品，同时促进旅游业发展”，阮文伶表示。

亚东别墅有限责任公司董事长、会安丝感河滨度假村连锁酒店经理陈泰由表示，“推介和销售OCOP产品，结合会安旅游形象展览空间、宣传推广和咨询活动将充分利用双方的资源和优势。丰富的产品有助于丰富旅游活动，从而吸引游客前往会安。相反，旅游业也是推广与销售OCOP产品的有效渠道”。

此外，挖掘茶桂蔬菜村、清河陶瓷村、金奉木匠村、锦青椰子村、会安丝绸村等传统手工艺村的潜力，丰富产品类型，打造与OCOP产品和体验式旅游活动相结合的“目的地”，传统手工艺村文化旅游是建设和丰富绿色旅游产品过程中的可持续方向。（完）