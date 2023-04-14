IMF专家：2023-2024年越南是全球经济亮点之一

在国际货币基金组织（IMF）春季会议期间，越通社驻华盛顿记者就近年来世界形势复杂发展后的世界经济和越南经济形势问题对研究部世界经济主管、今年《世界经济展望报告》的作者之一——丹尼尔·利（Daniel Leigh）进行了采访。

丹尼尔·利表示，世界经济增长将放缓，从 2022 年的 3.4% 降至 2023 年的 2.8%，然后逐渐恢复到 3%。

在评价越南和大多数亚洲国家时，丹尼尔·利表示，这些国家都是今年世界经济的亮点，因为与世界其他地区相比，该地区发展相对较快。 其中，中国经济增长在3%-5.2%之间，印度增长6%左右，越南增长8%左右。

丹尼尔·利在回答越通社记者关于2023年及未来5年东南亚和越南对全球经济增长贡献的问题时表示，2022年8%左右的越南经济增长率是区域的亮点。 国际货币基金组织刚调整了对越南的增长预测，预测好于此前的预期，其原因是由于新冠肺炎疫情后的复苏和贸易转移。 一些投资项目正在转移到越南也是一个很好的激励因素。

丹尼尔·利表示，虽然增速放缓，但越南仍保持高速的增长，预计 2023 年为 5.8%，2024 年为 6.9%。越南的通货膨胀率相对较低，2022 年为 3.15%，并在呈现上涨之势。国际货币基金组织认为通货膨胀将回到其目标水平， 2024 年约为 4.3%。

丹尼尔·利为越南在今年和今后 5 年继续保持强劲增长提出了一些建议，即货币政策应继续侧重于尽可能降低通胀，财政政策应继续以支持弱势家庭为目标。 在金融稳定方面，越南应优先使用具体工具来确保房地产和公司债券市场的稳定，但这不应影响对通货膨胀控制和稳定目标的整体政策。（完）