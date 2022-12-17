G77部长级会议：越南呼吁战胜挑战实现可持续发展目标

越通社驻联合国记者报道，12月15日至16日，“77国集团（G77）和中国”部长级会议在美国纽约联合国总部召开。

本次会议召开的目的在于寻求“实施可持续发展目标（SDGs）：应对当前挑战和适应未来危机”的。来自77国集团131个成员国的300多名代表和联合国有关机构的代表与会。越南外交部部长助理阮明姮和越南驻联合国代表团出席会议。

会议通过了成果文件，其中强调利益攸关方需要本着不让任何人掉队的方针立即采取行动以实现可持续发展目标。

越南外交部长助理阮明姮在会议上发表讲话时表示，G77 成员国需要本着坚持多边主义、国际团结合作的精神，携手战胜当前的困难和挑战，促进疫情后经济社会复苏和可持续发展。阮明姮强调贸易和投资对促进经济增长、可持续和包容性发展，实现可持续发展目标的推动作用，需要加快世贸组织改革，促进市场开放，尽量减少不必要的贸易壁垒；要促进科技合作、技术转让、提供优惠的发展资金，同时通过公私合作进行资金动员方式改革，构建混合金融模式。

作为G77的创始成国之一，近段时间以来，越南积极参与并为G77的活动做出贡献，为保障发展中国家的共同利益、促进南南合作做出贡献，同时本着提高多边外交作用的精神，确保越南发展的优先和利益。

会议期间，越南代表团团长与古巴、阿塞拜疆、哥伦比亚、巴基斯坦等国代表进行了会谈。 各国高度评价越南2022年经济社会恢复和发展成果，以及越南在多边机制，特别是联合国中的作用和贡献。 （完）