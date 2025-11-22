G20 峰会：范明政会见多国和国际组织领导

* 范明政会见阿联酋阿布扎比王储哈立德·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬（Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan）时，双方对越南与阿联酋关系呈现积极发展态势感到高兴。



范明政认为，双方应配合预计于2026年4月在越南举行越南—阿联酋投资会议；扩大贸易、投资、防务、粮食安全、清真产业等领域的合作范围。范明政同时建议阿联酋加大对越南投资力度，并支持越南在胡志明市和岘港市建设国际金融中心；推动尽早启动越南与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）自由贸易协定（FTA）的谈判。



哈立德·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬强调，阿联酋始终推动与越南全面合作关系向前发展。越南是阿联酋在东南亚地区的重要贸易和投资伙伴之一；对范明政提出关于加强经贸、投资、金融、科技、防务与旅游等领域合作关系，确保符合全面伙伴关系框架与《越阿全面经济伙伴关系协定》的建议表示赞同。



双方一致同意在多边和国际论坛上加强协作配合与相互支持。



* 会见巴西总统卢拉·达席尔瓦（Lula da Silva）时，双方对自两国关系提升为战略伙伴关系以来越巴关系不断蓬勃发展感到高兴。



卢拉·达席尔瓦强调，巴西特别重视与越南的关系，希望并决心进一步深化巴西与越南战略伙伴关系，尤其是在经济、贸易领域。



双方一致同意为投资、贸易创造更多便利，相互开放农产品市场，推动越南与南方共同市场（MERCOSUR）之间的《贸易优惠协定》（PTA）谈判尽早启动并完成，加强农业领域合作等。



* 会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）时，范明政强调，越南始终重视巩固与土耳其的友好合作关系。



雷杰普·塔伊普·埃尔多安强调，土耳其视越南为其在亚洲地区的重要伙伴。双方强调，两国关系发展潜力巨大，同意继续努力将双边贸易金额提升至40亿美元，研究建立新的合作框架，为促进投资与贸易合作关系创造更多便利条件。



范明政会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣。图自越通社

* 会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）时，安瓦尔·易卜拉欣对范明政提出关于双方尽早签署清真产业发展合作文件，配合有效落实防务合作谅解备忘录的建议表示赞同。



* 会见阿尔及利亚总理西菲·格里布（Sifi Ghrieb）时，双方同意立即开展农业和能源领域的具体合作项目。



* 会见印度尼西亚副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡（Gibran Rakabuming Raka）时，吉布兰·拉卡布明·拉卡对双方制定2025–2030年全面战略伙伴关系实施行动计划表示赞同，为两国商品和农产品的市场准入创造条件。



范明政提议两国加强经贸、投资、农业及数字经济、绿色转型、能源等潜在领域合作关系；力争尽早将双边贸易额提升至180亿美元。此外，两国与东盟国家一道推动多边主义，加强团结协作，发挥东盟核心作用，维护并巩固东盟对东海和共同关心的国际和地区问题的共同立场。



* 会见世界银行（WB）行长阿贾伊·班加（Ajay Banga）时，班加强调继续支持并为越南实现快速可持续发展目标提供咨询。



范明政会见世界贸易组织（WTO）总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦拉。图自越通社

* 会见世界贸易组织（WTO）总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦拉（Ngozi Okonjo-Iweala）时，范明政强调，越南始终支持以世贸组织为核心、开放、透明、公平且基于规则的多边贸易体系。世贸组织总干事对越南采取的符合贸易保护趋势的措施给予高度评价，并欢迎越南继续支持世贸组织的多变自由贸易体系和该组织的重组进程。（完）