G20峰会：越南政府总理范明政就可持续发展目标提出三点建议

范明政在讲话中强调了越南可持续发展的一贯政策，并承诺不会为了追求单纯的经济增长而牺牲社会保障、进步、社会正义和环境保护。



在此基础上，越南承诺与其他国家、伙伴和国际社会一道，努力在2050年前实现净零排放目标，为绿色、清洁、美丽、可持续发展的世界做出贡献。



为推动可持续发展目标落实进程重回正轨、加速并按时完成，范明政提出了三点建议。一是，重点推进数字化转型、绿色转型、能源转型三大重点转型。范明政强调，科技创新发挥着关键的作用，是可持续发展的转型进程的关键。



因此，范明政建议二十国集团本着科技不政治化的原则，在与发展中国家的资源对接、经验交流、技术转让、财务支持、能力建设等方面发挥先锋作用。



范明政提出的第二个建议是坚持以人为发展的的主体、目标、动力和最重要的资源，促进对人力资源的投资。同时重视社会进步、正义、社会保障和环境保护。



越南政府总理范明政出席可持续发展和能源转型讨论会并发表讲话。

本着这一精神，范明政欢迎巴西在担任二十国集团主席国期间为减少不平等现象，特别是对妇女和儿童的不平等现象，并确保社会正义

和包容性发展所做的努力。



范明政强调，这些是可持续发展和服务人民利益的能源转型、“不让任何人掉队”的重要前提条件。



第三，范明政呼吁推动创新的金融合作模式和高效投资模式，特别是公私合作，疏通、动员和高效利用所有资源，进而实现可持续发展和能源转型。



范明政在会上通报越南将于2025年4月主办全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G），并强调这是越南为推动实现可持续发展目标和能源转型付出的努力。



在主席国的主持下，通过搁置分歧的努力，会议通过了联合宣言，其中强调国际团结、重视多边主义以及共同应对贫困和促进可持续发展的信息。



2024年G20峰会取得了圆满成功。越南政府总理范明政在会议上的积极参与和负责任的贡献得到了G20国家及与会嘉宾的高度评价，展示了越南在解决全球挑战方面日益增强的地位、作用、威望和国际影响力。



这是范明政在巴西出席二十国集团峰会和开展双边活动期间的最后一项活动。当天下午，范明政和夫人同越南高级代表团已离开里约热内卢，启程前往多米尼加共和国，应多米尼加总统路易斯·阿比纳德尔和夫人邀请对该国进行正式访问。（完）