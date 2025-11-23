G20峰会：越南政府总理范明政会见荷兰首相和新加坡总理

* 荷兰首相迪克·斯霍夫就越南在近期台风洪涝中遭受的严重损失表示关切，并强调，作为同为沿海国家，荷兰深切理解气候变化带来的日益复杂和严重的影响，愿同越南加强协作与支持，共同应对气候变化。



荷兰首相表示，该国将通过在越南受气候变化影响严重的地区实施合作计划和项目，进一步深化双方在应对气候变化领域的两个部门战略伙伴关系框架。



越南政府总理范明政强调，越南重视同荷兰全面加强关系，视荷兰为可信赖的伙伴、真诚的朋友，建议荷兰尽快批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），以在平等、互利基础上进一步推动两国投资合作；推动欧洲委员会（EC）尽早解除对越南水产品的“IUU黄牌”。



荷兰首相强调，荷兰重视同越南的经贸与投资合作，并已派遣由荷兰对外贸易与发展合作大臣率领的企业代表团赴越南开展交流、寻找合作机遇；同时建议越南支持荷兰企业参与越南的重要项目。



双方同意继续扩大在各领域上的合作，尤其是经济、贸易、投资、绿色转型、科技和创新、可持续农业等方面的合作。



双方同意继续有效展开现有合作机制，充分利用EVFTA协定带来的巨大机遇，深化在有关应对气候变化和促进农业可持续发展的战略伙伴框架。



* 在会见新加坡总理黄循财时，范明政总理转达了越共中央总书记苏林以及越南主要领导人对新加坡总理、人民行动党秘书长黄循财和新加坡高级领导人的亲切问候。

越南政府总理范明政会见新加坡总理黄循财。图自越通社

新加坡总理黄循财对越南近期遭受洪灾造成的人员伤亡和财产损失表示深切慰问。



两国领导人一致同意继续协调展开越共中央总书记苏林访新成果和双方达成的各项协议。范明政总理建议新加坡与越方配合推动两国在科技、创新、数字化转型和绿色增长领域的合作取得更加务实、更具雄心的进展。



范明政总理建议双方继续协调推进建设第二代越南—新加坡工业园区（VSIP）；建设数据中心并实现两国经济的数据互联；加强对越南高素质人才的培训合作，并推动两国文化交流和民间往来更加频繁。



新加坡总理黄循财对范明政提出的建议表示赞同，并强调新加坡将继续支持越南提升人力资源质量；研究在越南—新加坡工业园区（VSIP）建设数据中心，为两国企业开展营商活动创造便利条件。（完）