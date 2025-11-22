G20峰会：越南总理范明政提出推动增长的三项战略保障措施

越南政府总理范明政率团出席会议，并发表重要讲话，为促进包容性、可持续发展和不让任何人掉队提出了三项战略保障措施。



G20峰会于11月22日至23日举行，G20成员国高层、20个受邀国家以及21个国际和地区组织领导出席会议。这是G20峰会首次在非洲举办，也是南非2025年G20主席年收官的最重要活动。



在第一天的活动上，越南政府总理范明政与其他领导人共同出席了主题为“可持续与包容性发展——不让任何人掉队”和“G20对构建具有韧性世界的贡献”等两场重要讨论会。



各国领导人就经济建设、贸易与金融在发展中的作用及债务负担管理、减轻自然灾害和气候变化风险、公平能源转型以及粮食安全等问题进行讨论并达成若干重大方向性共识。



在会议上发表讲话时，越南政府总理范明政指出，当前世界正经历深刻的时代性变革，许多问题是前所未有的，具有全民性、全面性和全球性特点。



秉持“加强团结增进力量——深化合作获取利益——加强对话建立信任”的原则，越南政府总理提出三项战略保障措施，以推动包容性、可持续增长，确保不让任何人掉队。



全体会议场景。图自越通社

为确保国际关系、世界政治及全球宏观经济的稳定与发展，范明政总理建议G20继续在建立相互尊重的国际合作机制，寻求冲突解决方案，创造有利于发展的环境；协调政策以防范系统性风险、应对危机；减少贸易壁垒，降低供应链分裂；推动债务重组倡议，确保全球宏观经济稳定等方面发挥引领作用。



为保障以世贸组织为核心的基于规则的多边贸易体系、平衡、透明、开放的全球金融体系，以及发展中国家在科技和金融方面的平等获取权，范明政总理建议G20加强合作，反对将科学与贸易政治化，通过公平贸易政策支持发展中国家、协调利益、发展高效金融体系并提升数字化转型能力，更好地满足各国快速可持续发展的需求；全面改革WTO，使其运作更积极、更高效。



为保障灵活高效的全球治理，营造数字化转型与绿色转型时代强劲发展的生态系统，范明政呼吁G20及各多边机制加强对话，构建兼顾经济、社会与环境、兼顾当前与未来、平衡各经济体利益的全球治理框架；推动在人工智能、气候变化、防灾减灾、疾病防控等领域的合作。



范明政总理重申，越南愿与各国、G20及国际社会开展积极、平等、互利合作，共同建设一个和平、文明、繁荣、可持续且包容性的世界，“不让任何人掉队”，让所有民众共享发展成果及深度融入国际一体化进程。越南政府总理的讲话受到多国领导的热烈欢迎与高度评价。（完）