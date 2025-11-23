G20峰会：范明政总理会见法国总统和经合组织秘书长

*会见法国总统埃马纽埃尔·马克龙时，范明政强调，重视并发展同法国的关系是越南的客观要求和重要选择，同时建议双方继续保持各级别、尤其是高级别代表团的互访，并期待尽早迎接法国总理访越。



双方就全球多地出现的极端天气和气候变化导致的自然灾害交换意见。埃马纽埃尔·马克龙对越南因洪灾造成的人员和财产损失表示深切慰问。两位领导人一致认为，需要共同承担责任，加强合作，以应对、遏制并克服气候变化带来的严重影响。



埃马纽埃尔·马克龙对双方应尽早完成并通过落实《越法全面战略伙伴关系联合声明》行动计划表示赞同。



为促进仍有巨大潜力的经贸合作，范明政建议法国继续与越南协调配合有效实施《越南－欧盟自由贸易协定》（EVFTA），并尽早批准《越南－欧盟投资保护协定》（EVIPA）；同时促进欧洲委员会尽早解除针对越南水产品的IUU“黄牌”警告。



就共同关心的国际和地区问题进行讨论时，两位领导人均对全球贸易形势以及网络安全等非传统安全挑战表示关切。范明政认为，双方应加强网络安全领域的合作。马克龙强调，双方需保持团结与紧密协作，加强战略自主，并与各伙伴共同支持多边主义和国际法。



越南政府总理范明政会见经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼。图自越通社

*会见经合组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼时，范明政建议经合组织专家继续陪伴、支持并为越南提高政策制定和执行能力，提升国家竞争力，逐步满足经合组织的全球治理标准提供咨询；同时分享经验，为越南相关机构进一步参与经合组织专业委员会提供支持与咨询意见。



马蒂亚斯·科尔曼高度评价经合组织与越南的合作成果，并强调，越南是充满活力的发展中经济体，在东南亚发挥着日益重要的作用。经合组织愿进一步加强与越南的合作，并愿意为越南在政策咨询及其他所需领域提供支持。（完）