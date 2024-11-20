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G20峰会：政府总理范明政继续开展双边会晤活动
佩德罗·桑切斯建议双方在地铁、城铁、城市规划等基础设施领域进行合作，举行切实活动来庆祝2027年两国建交50周年，如举行两国文化日，推动民间交流、文化、体育和旅游的交流，在各多边场合积极互相给予支持。
*范明政在会见阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan）时，双方就推动双边合作的多项 措施交换意见，为阿联酋总统即将访越做准备；强调越南愿成为清真产品战略供应商，为确保阿联酋粮食安全做出贡献。
穆罕默德表示将积极援助和向越南分享关于建设国际金融中心的经验；加强两国创新中心的对接。双方一致同意将大力推动海洋、旅游、航空、劳务等其他潜在领域的对接。
*当天，范明政会见了巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚（Santiago Pena）。范明政建议双方加强政治、外交交流，扩大经贸、投资合作和民间交流；推动两国之间各项合作协议和协定谈判；建议巴拉圭继续支持结束南方共同市场内部评估过程，以尽早签署越南-南方共同市场自贸协定。
圣地亚哥·培尼亚强调始终重视对越关系，同时愿为推动越南与南共市之间的关系搭建桥梁。
*范明政在会见新加坡总理黄循财（Laurence Wong）时，两国总理就今后加强两国关系和考虑升级关系框架，推动代表团互访、高层解除等的方向交换意见。讨论朝着绿色、数字化方向建设新一代越新工业区，加强两个经济体之间的基础设施互联互通、物流和数字互联互通；清洁能源、可再生能运系统发展合作等问题，推动形成东盟内电力网络；分享建设国际金融中心的经验。两位总理还就共同关心的国际和地区问题交换看法。
*范明政在会见加拿大总理贾斯廷·特鲁多时，双方一致同意继续加强双边关系，推动经贸和投资合作，官方发展援助，维和力量培训，有效利用两国均为成员的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的优势。
*当天，范明政会见了梵蒂冈国务卿、枢机主教帕洛林（Pietro Parolin）。双方对近期越梵关系呈现积极发展势头感到高兴。范明政高度评价和珍惜案: 教皇方济各和帕洛林对越南的良好感情，郑重邀请帕洛林尽早访问越南。帕洛林高兴接受了邀请，希望尽早访问越南，助推教廷与越南天主教会的关系，进一步加强越南与梵蒂冈关系。
*范明政在会见世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆(Tedros Adhanom Ghebreyesus)时情调越南始终重视发展与世界卫生组织的合作，确保社区医疗健康。
谭德塞·阿达诺姆高度评价越南在应对疾病的政策和努力，希望越南积极支持国际水尽早通过关于预防和应对未来疾病的全球协议。他同时建议加强与越南的合作，共同发展生物技术和卫生领域的生态系统。（完）