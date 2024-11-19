G20峰会：政府总理范明政会见多国领导人和国际组织负责人

会见中，范明政强调越南始终希望进一步加强与各国和国际组织的合作，推动关系迈上新台阶，不断走深走实。各国领导人和国际组织负责人都高度评价近期越南经济社会发展成就，越南在国际舞台上的地位和作用，强调将继续推动与越南在多领域的合作关系，希望尽早能访问越南。

*范明政在会见中共中央总书记、国家主席习近平时强调，越南将发展对华友好合作关系视为战略选择，越南独立、自主、多样化、多边化对外路线的头等优先，希望双方继续配合，开展近期两国高层互访中达成的各高层共识、各项联合声明和所签署的文件。

习近平强调两国保持高层频繁互访是必要的，体现了两国之间的亲密和互信。习近平同时高度评价近期两国政府之间的合作成果，希望继续采取切实措施来提高双方之间的共识和各项协议的效果，加强务实合作，首先是在建设连接两国的3条铁路。

范明政会见中共中央总书记、国家主席习近平。图自越通社

习近平表示希望双方继续在各多边场合给予支持和互相配合，郑重邀请越南主要领导人在合适的时间到访中国。

*范明政在会见美国总统拜登时感谢拜登总统对越美关系发展的大力支持，希望今后，尽管在任何工作岗位，拜登将继续支持和为双边关系做出切实贡献。拜登强调，范明政是美国的好朋友，对在其总统任期内，越美关系提升为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系感到高兴，同时强调始终支持越美关系不断向前发展。

*范明政在会见印度总理莫迪时祝愿印度人民在由莫迪为首的新政府的领导下将继续取得突破发展成就。范明政同时提出推动双边全面战略伙伴关系走深走实的3个优先方向：（一）越南政府鼓励印度对交通运输基础设施、物流、高技术、石油和可再生能源等战略领域的各大投资项目；（二）建议进一步加强企业对接、政府与企业对话，进一步了解镯机会，解决遗留的问题；（三）加强民间交流。

范明政邀请莫迪于2025年赴越南出席第四届全球绿色目标伙伴2030峰会(P4G)。莫迪表示重视越南在印度对外政策中的地位，该国将认真考虑范明政关于明年访问越南的邀请。

*期间，范明政会见了日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)。范明政祝贺石破茂被选为日本首相，希望双方通过保持高层和各级频繁互访继续巩固友谊和政治互信。

范明政建议日本政府继续向越南提供新一代官方发展援助，拥有提高旅日越南人沈群的生活、工作环境的质量和条件。

石破茂一致同意全面加强政治、双边经贸和投资合作关系，承诺将为旅日越南人创造最好条件。

*范明政在会见韩国总统尹锡悦时已提出推动双边关系的三大重要建议，包括促进高层和各级代表团互访和接触；韩国继续向越南提供大规模、优惠官方发展援助，帮助越南发展基础设施，应对气候变化，加强经贸合作；力争完成到2025年和2023年双边贸易额分别达1000亿美元和1500亿美元的目标。

尹锡悦对范明政所提出的建议表示赞同，表示愿迎接越南主要领导人2025年访韩，同时将指导该国有关机关同越方对口部门配合，开展近期两国高层领导互访期间达成的协议。

*期间，范明政会见了印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）。范明政表示希望双方继续沟通，进而在2025年将双边关系提升至战略伙伴关系，努力尽早将双边贸易额提升至180亿美元。

范明证还强调，两国应鼓励，为企业对彼此市场进行投资兴业，包括发展清真市场等创造便利条件。普拉博沃·苏比延多强调，印尼始终重视发展和升级与越南的合作关系，使其与两国潜力和优势相称。他同时对范明政提出的个建议表示赞同，建议双方加强双边和多边合作，处理共同关心的国际和地区问题。

*范明政在与法国总统马克龙的交谈时，两国领导人强调，双方需要增进交流，促进各领域的合作机制和协议落到实处。范明政高度赞赏法国在应对气候变化方面的各项倡议和作用。马克龙表示，希望加强双方在数字化转型、人工智能技术等领域的合作。

*范明政同德国总理肖尔茨共同讨论推动两国关系迈上新台阶的主要措施，以及共同关心的地区和国际问题，提出了维护区域和世界和平、稳定、合作与发展的方向。

*范明政 在与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯会面时，高度赞赏安东尼奥秘书长和联合国在维护全球和平、稳定、缩小差距、促进发展方面发挥的作用。感谢联合国40年来为越南革新与发展事业给予的合作与支持，重申越南重视并支持联合国在国际事务中的核心作用。

安东尼奥祝贺越南经济社会发展成就，强调在动荡的世界中，越南在国家发展方面仍然取得积极成果，是和平与可持续发展的典范，在国际关系中是值得各国学习借鉴的亮点。

范明政会见欧盟委员会主席冯德莱恩。图自越通社

*在会见欧盟委员会主席冯德莱恩时，范明政提出促进越南与欧盟关系的三大方向，包括增进代表团特别是高层互访；重点消除双方关系中的突出问题和障碍，其中包括欧盟委员会尽早解除对越南渔业的“黄牌”警告；建议欧盟督促其余9个成员国尽快批准《欧盟与越南投资保护协定》（EVIPA），继续为越南提供官方发展援助，为越南适应欧盟可持续发展新政策和规定提供财政和技术支持，支持越南有效落实有关建立“公正能源转型伙伴关系”（JETP）的政治宣言。

乌苏拉·冯德莱恩对范明政的建议表示赞同，认为越南与欧盟应在经贸、投资等领域加强合作，更好地利用《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）。建议双方积极配合，提升东盟与欧盟合作成效，希望越南支持欧盟为促进亚太和印度洋地区和平、稳定、合作与发展提出的倡议。

值此机会，范明政邀请冯德莱恩对越南进行正式访问并出席越南于2025年4月14日至17日主办的第四届全球绿色目标伙伴2030峰会(P4G)。

* 在巴西期间，范明政还会见了马来西亚、英国、意大利、土耳其、葡萄牙、墨西哥、南非、安哥拉、坦桑尼亚、卡塔尔、沙特阿拉伯等国领导人和联合国贸易和发展署、世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）、亚洲基础设施投资银行（AIIB）等国际组织代表。（完）