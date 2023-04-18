FPT集团在中国南宁开设软件开发中心

最近，FPT集团在中国广西壮族自治区南宁市开设软件战略中心，旨在加大对中国市场的高科技解决方案特别是现代化汽车技术领域的开发和供应力度。

南宁市是FPT在中国的第二个代表处，首个代表处自2017年在上海市开设。对于中国市场，FPT在汽车技术和半导体生产领域有许多大客户，并合作开展了多项重要项目。

仅在汽车技术领域，FPT目前在全球共有3800多名工程师和技术专家，为全球领先的汽车制造商开展了多个项目。FPT的汽车技术达到Autosar标准并在2022年增长了40%，这为实现2023年软件出口收入总额达10亿美元的目标作出积极贡献。

预计，在未来两年内，在南宁市软件中心的人员规模将达到200人，并能在中国市场以及全球上在汽车技术和半导体生产领域扩大客户范围。同时，在金融-银行和保健等其他领域拓展新客户。

西宁市与越南四省接壤，距离首都河内市380公里，这有利于双方的贸易交往和培训互换活动。被命名为“绿色城市”的南宁市是许多高等院校的汇聚之地，培训领域丰富多样，包括医疗、经营、技术、艺术、社会等。基于南宁市的这些优势，FPT新建的软件中心也计划与当地乃至广西各所高等院校和教育机构开展合作，以培训处具有潜力的技术专家。（完）