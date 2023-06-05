FPT集团与加拿大人工智能研究中心配合开发负责任的人工智能

值此越南与加拿大建交50周年之际，越南FPT集团与加拿大人工智能研究中心（MILA）一致同意维护合作关系，保持合作伙伴关系，以负责任的方式开发人工智能 (AI)，为人类服务并推动社会进步。

按合作协议，越南FPT集团与加拿大人工智能研究中心将继续开发医疗卫生、环境、气候变化和人工智能道德等关键研究项目。双方将保持协调合作，共同解决人工智能的复杂问题，并率先形成人工智能生态系统，致力于一个更安全、更美好的世界。

FPT集团董事长张嘉平高度评价与加拿大人工智能研究中心的关系，其有助于促进越南与加拿大的关系。FPT与MILA合作关系是越南年轻工程师获取世界最新发明，同时运用他们的知识为推动越南发展成为世界级人工智能中心做出贡献的机会。

FPT集团是东南亚唯一与MILA建立合作关系的企业。双方在语言建模、语音编码、自然语言处理和ChatGPT风格的大语言建模等多个研究项目上进行了非常有效的合作。

MILA创始人约书亚·本吉奥强调，MILA社群从他们与 FPT集团的关系中受益较多。他对继续与FPT加强合作感到高兴。

目前，FPT有意在越南平定省归仁市建设总价值超8500万美元的世界级人工智能研究中心，成为2万名工程师的研究、发展与学习中心。

另外，FPT与MILA正在制定促进负责任人工智能项目的计划，旨在保护人们免受这项技术造成的不良影响。（完）