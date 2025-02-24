EVFTA帮助提高越南商品在荷兰市场的竞争优势

据越南驻荷兰商务处代表，根据《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）减税路线图，越南商品出口到荷兰时，与其他国家同类商品相比更具竞争优势。

越南驻荷兰商务参赞武氏玉叶表示，荷兰已经成为越南在欧洲最大的投资国、第二大贸易伙伴和出口市场。越南也是荷兰在亚洲重要贸易伙伴，是荷兰20大商品供应国之一。EVFTA为两国企业带来诸多新机遇。尤其是荷兰被视为进入欧盟市场的重要窗口。

农业被认为是从EVFTA协议中受益最大的行业之一，对荷兰市场的出口潜力仍然巨大。 EVFTA生效后，越南对荷兰乃至欧盟市场出口的海鲜、大米、蔬菜、水果等主要农产品均可享受优惠税率。

然而，荷兰乃至欧盟都是准入门槛极高的市场，对这些市场出口商品时必须满足绿色、清洁、环保、包装、标签等方面的严格标准和规定，特别是对于进口农产品和食品的标准。

据越南驻荷兰商务处的统计数据显示，2024年越南与荷兰双边贸易额达近138亿美元，同比增长26.3%。其中，越南对荷兰出口额达近130亿美元，同比增长26.9%，自荷兰进口额达7.84亿美元，同比增长17.6%。这是5年来最高的增长水平。商务处预测， 2025年越荷双边贸易额将持续大幅增长。

据海关总局的报告，2025年1月越南对荷兰出口额达10.4亿美元，环比下降10.1%，同比下降0.8%。不过，在两国贸易有诸多增长动力的背景下，这一降幅并不令人担忧。

2025年1月，越南对荷兰出口计算机、电子产品及零部件；机械设备、工具和备件以及咖啡、橡胶等主要商品。

据工贸部工贸信息中心，近年来，越荷关系被认为是亚欧两个区域“务实有效且充满活力关系”的典范。2024年，荷兰在越南的投资项目新增24个，增资项目20个，新增和增资投资资金达到5.46亿美元。目前，荷兰保持欧盟对越南第一大投资国地位，在对越南投资的147个国家和地区中排名第八，投资项目456个，注册资本总额149.79亿美元。目前，越南在荷兰有11个投资项目，注册资本总额为1.24亿美元。（完）