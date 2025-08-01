EVFTA实施五周年：推动越南与欧盟经贸合作关系迈上新台阶

越南欧洲商会（EuroCham）8月1日发布的报告指出，自《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）生效5年来，越欧双边贸易额累计接近3000亿美元。这一成果使越南成为欧盟在东盟的主要贸易伙伴，在全球排名第16位。



经济影响与标准融合



EVFTA于2020年8月1日正式生效，是欧盟与发展中国家签署的最全面、最具雄心的自贸协定之一。该协定实施后，超过70%的关税立即取消，其余关税将在未来几年逐步取消至99%。



EVFTA不仅带来关税优惠，还扩大市场准入、加强知识产权保护、提升法规透明度，为双方企业提供更具稳定性和可预见性的营商环境。



越南欧洲商会主席布鲁诺·雅斯帕特（Bruno Jaspaert）表示，双方之间的透明条款和共同承诺是推动长期合作的关键所在。他强调，在全球地缘政治日益复杂、单边主义和贸易保护主义抬头的背景下，EVFTA成为信任与合作的象征。



据越南统计总局数据，近5年来越欧贸易额达2980亿美元，占过去30年累计总额（8150亿美元）的近40%，充分体现EVFTA对扩大市场、深化合作的积极作用。目前，欧盟是越南第三大出口市场和第四大进口来源地。

布鲁诺·雅斯帕特补充道，欧盟依然是越南最稳定、最可持续的经济伙伴之一。如果双方继续消除障碍，EVFTA将向全世界证明，双边自由贸易协定完全有能力为双方带来切实价值与长远利益。



抓住机遇 战胜挑战



除了税收优惠，EVFTA还为欧盟企业提供进入越南市场的更多机会，包括享受越南FDI投资激励政策、参与公私合营（PPP）项目等。越南拥有1亿人口，劳动力超过5500万，正逐步成为欧洲企业更深度融入新兴供应链并拓展市场的战略生态系统。



在可持续农业、数字化转型和绿色能源等领域，欧盟的技术优势与越南的发展战略高度契合。例如，欧洲在数字农业和绿色科技的创新，正在助力越南提升农产品、食品、水产等出口主力产业的产量和质量。



欧盟是全球统一经济体中最大的市场，消费能力强、市场需求多样，为越南高质量产品从农产品、加工食品到消费品、科技产品等进军欧洲市场创造有利条件。



欧盟驻越大使朱利安·格里耶（Julien Guerrier）指出，五年来，EVFTA已被证明是一个有效的合作框架。该协定有助于增强信任，促进贸易，并为双方带来切实利益。在全球贸易环境不断变化的背景下，欧盟与越南之间的可持续合作比以往任何时候都更加必要。



值得注意的是，《越欧投资保护协定》（EVIPA）仍在等待部分欧盟成员国批准。一旦生效，将为欧洲高质量、长期投资提供法律保障和发展平台。双方正朝着建立全面战略伙伴关系的方向迈进，深化在贸易、可持续发展和全球治理等关键领域的合作。



据世界贸易组织（WTO）统计，目前全球共有328项自贸协定生效，仅越南就签署了17项，显示出其在区域和全球贸易网络中的核心地位。（完）