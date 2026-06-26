“Danang Storytellers”——构建数字旅游推广“讲述者”社区

岘港文化体育与旅游局称，一年多以来，岘港已接待和支持了超过100名国内外KOL、KOC、旅游博主、视频博主、摄影师和内容创作者体验当地旅游产品、文化活动、节庆和特色服务。

在此基础上，该市将Danang Storytellers项目发展成为一个连接空间，供热爱岘港、希望在数字平台上探索、创作和传播关于这座城市故事的人们使用。该项目旨在构建一个"讲故事者"网络，以亲切、真实和富有情感的方式推广岘港形象。

以"Your Danang - Your Stories"为口号，该项目旨在吸引活跃于国内外数字平台、从事旅游、美食、时尚、艺术、体育、创意文化和娱乐等领域内容创作的创作者参与。参与者将根据其粉丝规模和影响力获得相应支持，包括机票、住宿、参观体验项目、团队随行保障以及来自岘港市和合作企业提供的多项权益。

通过文化、美食、度假、海上运动、新旅游产品和特色活动的体验，参与者将以视频、图片和文章的形式创作内容，将岘港形象传播给国内外游客。

岘港文化体育与旅游局表示，与fam trip或短期宣传活动不同，Danang Storytellers被建设为一个长期运作的内容创作者社区。该项目采用在线注册机制，根据互动效果累积积分并给予相应奖励，旨在形成国内外数千名内容创作者的网络。

该项目也鼓励航空、住宿、旅行社、旅游景点、餐饮场所及服务供应商等企业参与，以加强品牌推广、商业对接和旅游促进。

内容创作者可通过网站 Danangstorytellers.com 或项目电子邮箱danangstorytellers@gmail.com注册参与该项目。

2026年，岘港设定目标接待约1910万人次游客，较2025年增长10.2%；其中国际游客预计约786万人次，增长13-15%，继续巩固其作为越南国际游客首选目的地之一的地位。（完）