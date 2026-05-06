CT集团希望在多个领域与芹苴市开展合作

越共中央委员、芹苴市委书记黎光松（中）发表讲话。图片来源：越通社

越共中央委员、芹苴市委书记黎光松表示，芹苴市将优先完善推动科技发展的体制机制和配置资源。集团提出的合作内容正是该市高度关注的领域。未来，芹苴市将通过各职能部门具体化相关建议，并研究提出切实可行、对企业和城市均有成效的实施方案。

黎光松建议，集团应重点研究并选择优先领域，尽快开展实施。市政府也将基于实际情况确定优先事项，推动地区生产总值快速增长，并全力支持集团开展调研、考察和高效实施各项合作建议。

工作会议场景。图片来源：越通社

芹苴市人民委员会主席张耿宣表示，芹苴市拥有诸多潜力和优势，例如拥有72公里东部海岸线，这是正受到党和国家重点推动发展海洋经济的区域。此外，城市沿后江拥有约120公里河岸线，具备淡水、咸淡水及海水等多种生态系统，非常适合水稻种植、果树种植及水产养殖。目前，工业在该市经济结构中的比重约为28%。

张耿宣表示，CT集团在铁路发展、低空经济、生物技术、国家数字孪生、创新中心以及碳信用项目等6方面提出的合作建议，以及集团各单位提出的21项具体提案，都与芹苴市的发展方向高度契合。CT集团提出的相关内容将由市领导审议，并考虑纳入城市总体规划。（完）