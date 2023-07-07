BlackPink演唱会就“九段线”地图一事正式致歉

具体的是，关于当前引发舆论热议的信息，IME音乐有限责任公司就部分媒体上传播的“九段线”图片一事正式致歉。IME公司代表已向河内市文化体育局和有关部门、机关提交书面情况说明。



据悉，IME公司是一家跨国型娱乐公司，在泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、韩国、菲律宾等亚洲各国设立11个办事处。传播附有“九段线”图片的网站是IME公司亚洲地区办事处的共用网站，并非该公司越南办事处的官方网站。该公司目前未注册越南域名的官方网站，而只使用以IME Vietnam为名的部分社交平台。



IME公司首席执行官Brian Chow表示，“网站上传播的‘九段线’地图并非代表着任何国家领土。我们意识到须要尊重IME设立办事处的所有国家的主权和文化。IME已尽快核查并承诺替换所有不符合越南人民的图片”。



BlackPink演唱会将于7月29日和30日在河内美亭国家体育场举行。这一活动正受到越南观众的广泛关注。（完）