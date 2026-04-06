Becamex – Thaco联营企业提议研究投资胡志明市两条地铁线

平阳省工业投资与发展总公司（Becamex IDC）与长海集团股份公司（Thaco）的联营企业刚向胡志明市人民委员会提议，研究投资地铁1号线（新平阳市—仙泉）和2号线（土龙木市—胡志明市）。

根据提议，新平阳市—仙泉线全长超过32公里，包括29公里的正线和超过3公里的岔线。起点位于平阳坊新城市中心的S1站，终点位于东和坊的仙泉车站（滨城-仙泉地铁1号线）。

该线预计沿线设高架站19座和位于平阳坊的岔线1个。预计总投资额（不含贷款利息）为64.37万亿越盾，其中征地拆迁费用超过8万亿越盾。

与此同时，土龙木-胡志明市地铁线全长24.2公里。起点连接1号线的S5站（位于平阳坊），终点连接协平福-安夏3号线的协平站（位于协平坊）。

土龙木-胡志明市线预计设高架站14座和岔线1个。预计总投资额（不含贷款利息）为59.968万亿越盾，其中征地拆迁费用约为15.67万亿越盾。

联营企业提议，这两条地铁线最高设计速度选择为120公里/小时，其中最高运营速度为110公里/小时。

企业提议胡志明市人民委员会审议、批准交由企业使用自有资金进行项目研究的主张，并提出投资方案。研究时间自获批之日起最多为3个月，同时承诺，若立项申请未获批准，将承担所有费用和风险。

根据Becamex – Thaco联营企业，这两条铁路线潜力巨大，项目的实施将有助于完善城市铁路网络。投入运营后，这些线路将有助于在平阳坊新城市至胡志明市中心走廊上运输大量乘客，提高与胡志明市北部科技都市区的连接能力。

联营企业承诺，调动并集中一切资源进行投资，力争在2026年完成相关法律手续，确保2027年第一季度开工，并于2030年投入运营。（完）