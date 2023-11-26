APPF-31：越南国会副主席阮德海会见菲律宾与各国国会领导

越南国会副主席阮德海在会见菲律宾参议长米格尔·苏比里(Juan Miguel Zubiri)、众议院议长马丁·罗穆亚德斯(Ferdinand Martin Romualdez)和财政部部长迪奥克诺（Benjamin Diokno）时强调，越南始终重视越菲战略伙伴关系，希望今后双方推动政治、经济、国防安全、文化、教育、民间交流等各个领域合作迈上新台阶。在议会合作方面，阮德海提议双方在双边和多边层面上深入拓展新领域合作等。阮德海对菲律宾对地区和世界正在面临的问题，特别是东海问题的担忧表示同情；强调维护东海航行与飞越安全对区域内各国是极为必要的。菲律宾国会和财政部领导均强调重视与越南的战略关系，希望两国加大建国卫国、保护海洋岛屿主权等方面的经验交流力度；同时继续在国际和地区论坛以及海洋问题上互相支持并紧密协作。会见老挝国会副主席宋玛·奔舍那（Sommad Pholsena）时，阮德海强调，越南一向将两国“独一无二”的特殊传统关系置于最优先的地位，始终与老挝并肩同行，大力支持老挝建国卫国与革新事业；支持并愿意协助老挝成功担任2024年东盟轮值主席国和2023-2024年东盟议会联盟大会（AIPA）主席一职。阮德海提议两国国会继续加大经验交流力度，深化共同关心的领域的合作关系，加强团结，紧密协作，在各场地区和国际论坛上互相支持等。宋玛·奔舍那强调了两国之间的紧密友好关系并指出，在当前世界形势错综复杂的背景下，两国须进一步深化协作配合。会见柬埔寨国会第一副主席姜伊(Cheam Yeap)时，阮德海强调，越南国会将继续与柬埔寨紧密携手维护政治稳定，加强国防安全保障，促进经济社会发展以及提升各自国家的国际地位，同时推动越柬关系提质升级；提议双方保持高层和各级代表团互访和接触，发挥立法机关在深化双方关系中的作用等。姜伊透露，柬埔寨一向优先提升两国在政治、经贸、投资、文化、教育、特别是勘界立碑等各个领域上的合作层次和水平。他希望两国进一步推动贸易、旅游合作发展，特别是越南加大对柬的投资力度等。会见俄罗斯联邦委员会第一副主席、俄罗斯联邦委员会与越南国会合作小组主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）时，阮德海强调，越南始终将俄罗斯置于越南外交关系政策中的首要优先地位，议会合作是两国关系中的一大支柱。双方也就促进双边关系发展，其中包括恢复直达航线、本币结算等问题交换意见和看法。安德烈·亚茨金强调，2024年是双方签署《越俄友好关系基本原则条约》30周年（1994 -2024），双方应开展系列纪念活动。俄罗斯已制定2024-2025年合作计划草案，并等待越方批准。