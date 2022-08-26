APEC卫生与经济高级别会议：越南分享医疗卫生与经济两手抓的经验

据越通社驻曼谷记者报道，8月25日和26日两天亚太经合组织（APEC）第十二届医疗卫生与经济高级别会议（HLM12）在泰国首都曼谷举行。越南卫生部副部长杜春宣率领越南代表团出席会议。



会议集中讨论“对合作伙伴开放”、“与世界连接”和“卫生与经济平衡”三大议题。



在题为“投资全球医疗卫生安全，为今后的大流行做更好的准备”的圆桌会议上，越南卫生部副部长杜春宣发表演讲，分享了越南新冠肺炎疫情防控经验。



杜春宣强调，近三年来，新冠肺炎疫情对世界上所有国家的经济和卫生造成前所未有的严重影响。



在此背景下，越南仍取得了许多重要成就，保持了正增长。由于有效实施统筹推进疫情防控和经济社会发展、安全和灵活适应疫情同时有效控制疫情的政策和措施，越南新冠肺炎疫情在全国范围内得到有效控制，生产和经营活动恢复到疫情前的正常状态，宏观经济保持稳定，人民生活日益改善等。

杜春宣表示，在疫情爆发初期，越南卫生部已迅速同各部委和地方协调，及时控制疫情，制止疫情在社区中蔓延。与此同时，越南不断加强疫苗外交工作，成立了新冠疫苗基金，积极推动疫苗进口和国内疫苗研究，引进疫苗生产技术，并开展了有史以来规模最大的疫苗接种活动。



越南国会和政府出台了确保医疗卫生安全和社会保障的决议，其中包括防控疫情的紧急解决方案，并投资于经济复苏和发展计划，坚持经济社会发展与医疗保健提质增效两手抓。



与会代表在会上为亚太经合组织第十二届卫生与经济高级别会议的《主席声明》建言献策，并预计将在11月的亚太经合组织领导人会议上发表《主席声明》。（完）