AMM-59：东亚峰会外长会议推动战略问题务实合作

在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席了第16届东亚峰会外长会议（EAS）。

据越通社驻马尼拉记者报道，会上各国外长强调了EAS作为各国领导人讨论战略性问题、推动政治安全和经济等领域合作的重要论坛的作用。

各国外长特别强调了加强对话、建立信任和缩小分歧的重要性，同时加强务实合作以应对海上安全、网络安全、打击跨国犯罪，特别是网络犯罪和在线诈骗等新兴挑战。

各国继续强化巩固开放、基于规则的多边贸易体系；建议通过数字化转型、循环经济、绿色增长、互联互通、可持续供应链发展、确保粮食安全、能源安全等领域的合作，加强区域韧性。

关于东海的战略重要性，各位外长强调东海拥有连接全球的多条海上要道，应根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）维护东海航行和飞越自由；呼吁各方保持克制，不采取使局势复杂化、可能导致误判或误解的措施；在包括UNCLOS 1982在内的国际法的基础上，通过和平方式解决争端。各国外长对东盟与中国之间“东海行为准则”（COC）的谈判进程表示关注，并期望COC具有实质性、有效性，符合国际法，特别是UNCLOS 1982。

越南外长黎怀忠在会上发言时强调，东盟的中心地位为EAS各国领导人就重大战略问题进行坦诚对话、管控分歧、建立信任和寻求共同利益奠定了基础。黎怀忠外长建议各国优先在能源、数字化转型、网络安全、打击跨国犯罪、网络犯罪、在线诈骗等切实造福民众的领域加强合作。

关于和平与安全，黎怀忠强调了维护包括东海在内的世界各地区和平稳定、遵守国际法和共同行为准则的重要性；对2026年东盟轮值主席国菲律宾定期与东盟各国磋商协调，以便在紧急和危机情况下及时形成共同立场和应对予以认可。关于东海问题，黎怀忠同意各方应继续克制，承诺通过和平方式解决一切争端，尊重外交和法律进程，符合包括UNCLOS 1982在内的国际法。（完）