AMM-58：裴青山会见美国国务卿、欧盟委员会副主席和英国外交大臣

* 会见美国国务卿鲁比奥时，双方强调，过去30年来，两国关系在多个领域上取得了飞跃性进展，两国全面战略伙伴关系框架日益务实且富有成效。



两国外长还就进一步深化双边关系的措施展开讨论，其中包括推动各级特别是高层互访与接触；落实两国高层领导达成的协议，并有效推进双边现有合作机制的实施；双方一致同意积极协调，筹办庆祝两国建交30周年的系列纪念活动。



双方强调，经济继续是双边关系的重要推动力，双方一致同意构建平衡、稳定、协调与可持续的经贸与投资合作关系，解决存在的问题与障碍，进而为两国带来共同利益。



裴青山建议美国支持越南在推动创新、数字化转型、高科技供应链发展以及高素质人力资源培训方面所作出的努力；高度评价美国在解决越南战后遗留问题项目中所展现的诚意和配合。



美国国务卿鲁比奥重申美方重视对越关系，希望继续在多个领域上深化与越南的合作，共同解决存在的问题，继续支持越南克服战争遗留后果，并将此视为双方互信的体现和双边关系不断发展的象征。



双方还就共同关心的地区和国际问题展开讨论。



* 会见欧盟委员会副主席兼欧盟外交和安全政策的高级代表卡娅·卡拉斯时，双方高兴看到越南与欧盟建交35年来所取得的积极进展，为推动双方关系迈上新高度创造牢固基础。



双方强调，在当前世界形势复杂难料的背景下，双方应优先深化合作，把合作重点放在贸易投资领域上。



裴青山建议欧盟尽早完成《越南-欧盟投资保护协定》的批准进程，尽早解除对越南渔业的黄牌警告，鼓励欧洲企业加大对越南重点项目的投资力度。



就地区和国际问题进行讨论时，双方重申《联合国宪章》和国际法的重要性与作用，一致认为各类冲突与争端应通过协商与对话等和平方式加以解决。



* 会见英国外交大臣拉米时，双方对两国关系取得的积极进展感到满意，一致同意将继续协调推进高层互访交流，进一步增强政治互信，为推动两国良好合作关系迈上新台阶注入新动力。



越南政府副总理兼外长裴青山会见英国外交大臣拉米。图自越通社

介绍越南在胡志明市和岘港市建设地区和国际金融中心的计划时，裴青山建议英国分享在金融中心发展方面的知识与经验，支持越南在人才培养与吸引方面的努力，同时鼓励英国相关组织和企业积极参与越南金融中心的建设与发展。



英国外交大臣拉米认为两国在促进贸易、深化在清洁能源、可再生能源等领域中的合作前景广阔，同时强调支持英国企业和专家参与越南金融中心的建设与发展，从而进一步促进两国之间的合作关系。（完）