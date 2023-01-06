AFF Cup 2022: 越南队与印尼队半决赛首回合比赛将十分激烈

印尼足球协会已将比赛时间从此前的19时30分改为16时30分。



25年来，越南队多次与印尼队交手，但均未取胜。 因此，预计这将是一场十分激烈、激动人心的半决赛。



为了确保比赛的安全进行，印尼青年与体育部部长扎伊努丁·阿玛里（Zainudin Amali）希望印尼球迷采取文明行为，尊重越南足球队和球迷。印尼足球协会呼吁球迷在任何情况下都保持冷静，不要再出现印尼队迎战泰国队时球迷燃放照明弹的事件。

印尼也部署约 5000 名安保人员（包括警察和军队）负责防止骚乱。



据组委会的消息，截至1月5日，本场比赛已售出了约4万张门票。 出于对复杂安全局势的担忧，印尼方面只推出了5万张门票。格罗拉蓬卡诺体育场座位数为7.7万个。按规定，客队球迷最多占总入场观众人数的8%，因此最多将有4000名越南球迷可以入场为越南球员加油助威。（完）