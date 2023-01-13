AFF Cup 2022决赛：越南国足确定与泰国首回合比赛的新目标

越南国足主教练朴恒绪(Park Hang-Seo)表示，此前，球员们的一致目标是闯入决赛圈。目前，越南国足已达到该目标。现在全队正走向2个新目标：一是在AFF Cup 2020决赛第二回合比赛越南队已经输于泰国队，因此本次决赛必须获胜；二是获得冠军，对赞助商和国内球迷向国足给予的支持和热情表达感恩之心。2022年三菱电机杯决赛第一回合比赛是朴恒绪在于2023年1月31日结束越南国足主教练任期前实施引领越南队战胜泰国队的目标。泰国国足主教练亚历山大·波尔金（Alexandre Polking）评价说，越南过去在体力、控球、传球、接球等方面的能力较好，认定越南AFF Cup 2022冠军的热门球队，但泰国队也尽最大努力。泰国球队的目标是在客场上获得良好的成绩，为在主场上进行的比赛打下基础。按日程，AFF Cup 2022决赛越南国足确定与泰国首回合比赛将于今日（13日）晚上19时30分钟在河内美廷体育场进行。决赛第二回合比赛将于16日19时30分在泰国Thammasat体育场进行。（完）