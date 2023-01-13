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AFF Cup 2022决赛：越南国足确定与泰国首回合比赛的新目标

12日，2022年三菱电机杯（东南亚足球锦标赛- AFF Cup 2022）决赛越南国家足球队与泰国国家足球队首回合比赛新闻发布会在越南足球联合会总部举行。
越南国足主教练朴恒绪(Park Hang-Seo)表示，此前，球员们的一致目标是闯入决赛圈。目前，越南国足已达到该目标。现在全队正走向2个新目标：一是在AFF Cup 2020决赛第二回合比赛越南队已经输于泰国队，因此本次决赛必须获胜；二是获得冠军，对赞助商和国内球迷向国足给予的支持和热情表达感恩之心。

2022年三菱电机杯决赛第一回合比赛是朴恒绪在于2023年1月31日结束越南国足主教练任期前实施引领越南队战胜泰国队的目标。

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泰国国足主教练亚历山大·波尔金。图自越通社

泰国国足主教练亚历山大·波尔金（Alexandre Polking）评价说，越南过去在体力、控球、传球、接球等方面的能力较好，认定越南AFF Cup 2022冠军的热门球队，但泰国队也尽最大努力。泰国球队的目标是在客场上获得良好的成绩，为在主场上进行的比赛打下基础。

按日程，AFF Cup 2022决赛越南国足确定与泰国首回合比赛将于今日（13日）晚上19时30分钟在河内美廷体育场进行。决赛第二回合比赛将于16日19时30分在泰国Thammasat体育场进行。（完）
 

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