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AEM-54：适应、主动和灵活，致力于东盟开放的经营活动
潘索拉萨克强调，本届会议的目的是在柬埔寨担任东盟轮值主席国的2022年内进一步完善东盟经济共同体建设议程。本着这种精神，柬埔寨在东盟成员国的大力支持下，努力以东盟轮值主席国的身份完成19项经济优先事项。目前 19 项优先事项中有5项已完成，其余优先事项将于2022年内完成。
潘索拉萨克明确指出，这些经济优先事项的实现，将有助于东盟在数字互联互通领域奠定坚实基础，缩小东盟内部科技发展差距和竞争，促进东盟的包容性一体化，提升其韧性和竞争力，推动东盟的增长和发展。
此外，东盟经济部长们就区域和全球性挑战进行讨论，重申实施东盟总体复苏框架（ACRF）中提出的行动计划的决心；同时，寻找解决ACRF 框架内以及其他合作框架和机制中出现的新挑战的方案。
第54届东盟经济部长会议及相关会议于9月11日至18日在柬埔寨暹粒省举行。越南工贸部部长阮鸿延率领越南代表团出席会议。
越南代表团就东盟内部经济合作问题积极提出意见和建议，包括东盟国家在升级《东盟商品贸易协定》（ATIGA）谈判中需要重点关注的关键问题，解决东盟国家的非关税壁垒和促进内部贸易的贸易便利化措施，东盟致力于疫后复苏的经济合作方向等。
此外，越南代表团支持东盟轮值主席国柬埔寨关于加强东盟内部以及东盟与伙伴国、对话伙伴的经济一体化的倡议。
在此期间，越南代表团主持了第十四届柬老缅越经济部长会议（CLMV-EMM 14），通过了2023-2024年CLMV行动计划草案、实施CLMV发展框架的行动计划等多项重要内容。
会议间隙，越南工贸部部长阮鸿延与会议主席、柬埔寨商务部长潘索拉萨克，老挝工贸部部长马莱通·科马西、东帝汶工业和旅游部部长何塞·卢卡斯·达·席尔瓦等进行了工作会谈。（完）