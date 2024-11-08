ACMECS峰会：范明政提出六点建议 推动ACMECS组织取得突破

范明政在会议上发表讲话时强调，世界正在迈入创新时代，为各自国家乃至整个次区域的发展提供了关键的新机遇。现在，ACMECS需要明确其新使命，即共同努力建设一个团结、强大和可持续的湄公河国家共同体。



今后一个时期，ACMECS合作要汇聚共同愿望、共同愿景、共同决心、共同声音、共同行动的“五个共同”精神。基于此，范明政提出六点建议，使ACMECS组织取得新突破。



一是思想与行动相结合，确保战略从制定到落实的连续性。合作计划和方案需具实质性，满足成员国发展需求，同时具有高度可行性。范明政宣布，越南将向ACMECS发展基金捐助1000万美元。



二是传统与现代相结合，保证传统经济领域与新的现代技术领域同步和谐发展。一方面，ACMECS需要支持成员国更新传统增长动力（投资、消费和贸易）。另一方面，ACMECS需要培育新的增长动力，帮助成员国抓住新机遇，更深入地参与地区和全球价值链。



范明政总理和出席ACMECS峰会的各国代表合影。图自越通社

三是快速增长与可持续发展相结合，重点推动绿色转型、循环经济和共享经济。面对次区域应对气候变化、促进可持续发展的迫切需要，ACMECS的当务之急是吸引服务于绿色工业、清洁农业、低排放交通发展的绿色金融资源。



四是地区与国际联系，为五国之间的商品、服务和人员往来创造便利条件；推动程序简化和统一，重点发展连接区域内和区域间的交通基础设施，特别是铁路和公路系统。范明政建议，五国在制定经济发展规划和政策过程中加强信息分享，增强互补性和利益共享。



五是政府与民众和企业的联系。范明政强调，力量源于人民和企业，建议ACMECS的一切战略、行动计划和项目都以人和企业为中心、主体、目标和动力，不让任何人掉队。



六是发展与维护稳定、保障安全相结合。范明政建议ACMECS加强打击跨境犯罪特别是毒品犯罪和网络犯罪的合作，不让犯罪分子利用一国领土打击另一国。



范明政提出的意见和建议得到了会议的高度评价并记录在会议文件中。会议结束时，各国领导人通过了《万象宣言》，并出席了老挝和缅甸ACMECS轮值主席国的交接仪式。（完）