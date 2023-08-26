9·2国庆节假期期间的旅游产品十分丰富

今年9·2国庆节假期持续四天，因此很多人打算跟家人一起出游。 此时，国家旅游部门推出了各种具有吸引力的旅游产品和旅游路线。

多元化旅游套餐

VietSense 旅行公司经理阮文才在评估9·2国庆假期期间的旅游趋势时表示，经过漫长的暑假后，游客将倾向于选择去离居住地更近的目的地进行短途旅游。 在北部地区，许多游客选择了东北-西北地区的旅程，如：老街省沙坝、安沛省木江界、河江省、北件省三海湖（Ba Bể）、广宁省下龙湾、海防市吉婆岛等。这些也是拥有最优惠价格的旅游产品。

此外，岘港市、芽庄市、富国岛等海滩旅游目的地仍然是受游客欢迎的旅游目的地。 除了遥远的旅游目的地之外，河内市也是邻省游客和外国游客的一个有吸引力的目的地。

对于国外市场，目前，泰国、中国、新加坡、韩国和中国台湾是越南游客出境最多的旅游目的地。

长安旅游公司总经理阮友强表示，尽管多条国内航线的机票价格上涨，但许多出境旅游套餐的价格仅为700万~1000万越盾（约合2177元~3110元），因此许多越南游客选择出境旅游。

机票价格上涨 但涨幅不高

据调查显示，各家航空公司在9·2国庆节假期期间的机票价格约为平日的两倍。但仍低于4·30南方解放日假期期间的价格。

据对国内航空公司在线售票网站的调查结果显示，今年国庆假期的机票价格是平日的2~3倍。

国庆假期期间的国内机票价格有所上涨，拉动部分旅游套餐的价格比平日上涨了10-15%，但由于各旅行社都做好了准备，因此游客仍然能够体验到高质量的服务。 越南旅行协会副主席冯光胜表示，人们在今年9·2假期的旅游趋势依然是自助游、小团游和家庭游。

在河内，9·2国庆节假期也是河内进入一年中最美的季节，因此经常是游客们选择的景点。 据河内旅游局的消息，来访河内的游客可以选择升龙皇城夜游、火炉监狱遗址夜游、探索河内古街、“北方精华”实景演出活动、 观光手工艺村等。

此外，游客还可以去Royal City、Times city 等购物中心，这里除了购物外还有很多有趣的游乐服务，如：滑冰、参观可以让游客既能购物又可以体验滑冰（皇城市区）、参观海洋水族馆等；或者去河内动物园和宝山天堂公园以参观各种动物并体验各种游戏等。（完）