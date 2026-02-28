Vietnamese
864人参选第十六届国会代表
28/02/2026
国家选举委员会公布全国182个选举单位的864名第十六届国会代表候选人名单，从中将选出500名第十六届国会代表。
越南国家主席梁强：国家主席办公厅加强参谋工作，服务国家领导人的活动
28/02/2026
新闻
2月27日下午，国家主席梁强在主席府主持召开与主席办公厅的例行工作会议，评估近期任务落实情况，部署下一阶段工作方向。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春出席会议。
越南领导人向非洲联盟新任领导人致贺电
28/02/2026
新闻
政府总理范明政会见葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔
28/02/2026
新闻
解除IUU“黄牌”警告：得乐省从严从实加强对渔船管理监督
28/02/2026
新闻
越共中央总书记苏林：每一位医师都必须成为患者在最艰难时刻的“医”靠
28/02/2026
新闻
越南继续成为吸引外资的亮点
28/02/2026
新闻
越南外交部长黎怀忠同葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔举行会谈
28/02/2026
新闻
Top