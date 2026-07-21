新闻
8月30日前必须完成陆地边境乡100所中小学寄宿制学校建设
根据政府总理的指示，中小学寄宿制学校建设任务在22个陆地边境省份部署。政府总理要求，各地方以最大程度调动资源，集中排忧解难，加快推进施工进度，确保在8月30日前竣工，并在2026-2027新学年开学之际统一举行落成典礼。
通知明确指出，在陆地边境乡建设中小学寄宿制学校体系是一项重要任务，旨在具体化中央政治局的主张，为边境地区学生创造更好的学习和生活条件，有助于发展人力资源、保障社会民生、巩固边境地区国防安全。
政府总理要求教育培训部牵头，并与各部委和地方配合，抓紧完善相关机制政策，健全陆地边境乡学校建设指导委员会，同时完善关于该地区学生和寄宿制普通学校政策的决议和法令草案；与内务部协调研究，颁布关于组织机构、编制定额的规定，特别是对服务、照顾和管理低年级学生的员工队伍。
对于有陆地边境乡的各省市，政府总理要求省委、市委书记和省人民委员会主席直接领导、指导，对项目的进度、质量和投资效果负全面责任。同时，重点排除困难，最大程度调动资源，指导当地武装力量在必要时支援人力、机械、设备，确保在8月30日前完成100所学校，绝对不发生流失和浪费。
政府总理同时要求相关部委主动协调，及时排除实施过程中产生的困难和障碍，定期检查督促进度，确保各工程按计划完成，满足质量和安全要求，为新学年投入使用做好准备。（完）