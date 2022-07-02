7月1日起越捷航空河内与釜山间直达航线复航

除了飞往首尔的航线外，乘客目前还可以选择河内与韩国沿海城市釜山间的直达航线。据悉，该航线每周二、周三、周日各执行一趟往返航班，自2022 年12月7日起航班班次将增加至每日一班往返。票价前所未有，单程仅需28万越盾 (未含税费)。

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新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，

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提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。

越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站（AirlineRatings）等的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开发从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）