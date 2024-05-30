6·11国际玩乐日庆祝活动在越南举行

这是落实联合国大会于2024年3月25日通过有关将每年6月11日定为“国际玩乐日”的决议的活动。该决议由越南倡议和138个国家为共同提案国。

在活动上，越南外交部副部长杜雄越强调玩乐的重要作用，特别是对于儿童的健康、幸福和发展；强调需要努力确保从城市到农村或偏远地区的所有儿童都能获得游乐场、玩具、音乐、体育设施和安全的玩耍环境。

值此之际，杜雄越呼吁联合国组织和私营部门支持越南解决儿童玩乐、娱乐活动和资源短缺问题。

联合国儿童基金会驻越南代理代表莱斯利·米勒（Leslie Miller）表示，玩乐是儿童发展最有力的工具之一，有助于塑造儿童的未来、增强儿童的健康和培养儿童的技能。她对越南政府已提倡并推动有关国际玩乐日的决议表示感谢。

乐高集团首席运营官卡斯滕·拉斯穆森（Carsten Rasmussen）对越南政府推动实施这一决议表示感谢，并希望继续与越南政府和联合国儿童基金会密切合作，支持儿童获得更多玩乐的机会并通过玩乐来学习。

2024年3月25日，联合国大会一致通过第78/268号决议，将每年的6月11日定为国际玩乐日。该决议呼吁所有会员国和联合国各机构举办庆祝国际玩乐日的活动，以提高人们对玩乐在社会生活中重要意义的认识。（完）