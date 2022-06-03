6月5日世界环境日：提高生态系统恢复效率和保护生物多样性

为响应6·5世界环境日，越南自然与资源环境部环境总局自然和生物多样性保护局6月3日上午以线上线下相结合的方式举行了“生态系统修复十年和我们在行动”的研讨会。



环境总局副局长阮兴盛在研讨会上致辞时表示，越南政府已作出坚定的承诺和行动，与世界其他国家携手保护自然资源和生物的多样性。现任国家主席、时任政府总理阮春福主席在2021年1月签署了第05号决定，批准了第75届联合国大会 发表的 《领导人对自然的承诺》。许多倡议、行动和解决方案已在全国范围内广泛开展，得到各部委、行业、保护组织、企业和人民的共同参与，并得到国际组织的支持与合作。

此次研讨会是诸位专家和代表讨论关于生物多样性倡议、全球和国家目标，同时分享所取得的成效和经验，讨论今后的合作机会，以提高越南生态系统恢复和生物多样性保护的效率等的论坛。



研讨会上，各部委、行业、自然资源和环境厅局、自然保护区管理委员会、世界生物圈保护区、国内外非政府组织、专家和代表就保护自然和生物多样性，迈向人类可持续的未来等问题进行了讨论和分享信息，并提出生物多样性可持续发展的解决措施，例如： 减轻气候变化的影响；发展绿色经济和可持续发展等。（完）