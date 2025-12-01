6万名学生参加越武道武乐汇演 成功创造世界纪录

值此胡志明市教育培训行业传统日50周年之际，11月30日上午，胡志明市教育与培训局与越武道（Vovinam）联合会协同举办大型越武道武乐汇演。



本次活动共有6万名学生参与，其中5000名学生在安庆坊西贡河滨公园现场表演，另有来自150余所学校的5.5万名学生通过线上方式参与。



该活动获得世界纪录联盟（WorldKings）认证，确认为“参与学生人数最多的线上线下结合越武道武乐汇演”世界纪录。越南纪录组织（VietKings）也为该活动颁发“参与学生人数最多的线上线下结合越南Vovinam武术音乐表演”越南纪录证书。



越南教育培训部副部长范玉赏在活动上发表讲话时指出，此次汇演不仅规模宏大、气势壮观，更展现出胡志明市学生的团结、纪律精神、配合能力以及奋发向上意志。新世界纪录和国家纪录进一步彰显了胡志明市教育行业在创新发展中率先保持活力与创造精神。

此次活动还传递了强烈的信息，即保护和弘扬越南传统武术价值，使民族武术走向国际化。



近年来，越南全国各地积极将越武道引入校园，胡志明市在实施过程中成效突出，走在全国前列并形成示范效应。



范玉赏建议市教育与培训部门注重维持、扩大并提升校园体育俱乐部的质量，将体育教育与品格教育、生活技能培养紧密结合，使学生不仅体格健康，更具民族自豪感、纪律意识、团队精神与社会责任感，未来成长为新纪元积极、创新、自信的公民。（完）