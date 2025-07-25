57号决议：推动越南科学技术融入并引领发展的杠杆

在法国攻读博士学位3年后，裴德孝博士回到越南，担任物联网设备强化研究小组负责人。国际研究经验和人脉关系帮助他和研究团队掌握了当前许多最新技术，与外国专家合作分享专有技术。



河内国家大学信息技术学院人工智能与物联网研究系主任裴维孝博士认为，第 57 号决议是助力越南与世界同步发展的重要驱动力。



裴维孝说：“要想吸引有经验的人才，不仅要为他们创造条件而且还要拟定机制，让他们建立自己的研究团队。由此提出新的研究方向，与世界先进的研究方向保持同步。”



越南不仅吸引了大批海外知识分子，目前还与近70个国家建立了科研合作关系，拥有80多项政府、部门和行业层面的科技协议；同时也是全球数百个著名研究组织、研究所和学校的成员和合作伙伴。这不仅是一扇通往知识的“大门”，更是一座将越南智慧带向世界的“桥梁”。



“越南-澳大利亚战略技术中心”于6月在河内揭幕，这是越南与澳大利亚全面合作关系，特别是科技创新领域合作关系的重要环节。该中心初始资本超过210万澳元（约合170万美元），旨在吸引国际专家，建设符合全球标准的中心，深度连接各国之间的科技生态系统，成为落实第57号决议精神的典范。



越南-澳大利亚战略技术中心主任阮蝶表示：“全球研究合作是现代科技发展的关键要素。因此，越南和澳大利亚政府支持成立越南-澳大利亚战略技术中心，旨在为两国科学家共同开发既符合双边利益又具有全球视野的技术创造条件。”



阮蝶以人工智能（AI）技术为例，该领域发展势头强劲，但在安全和用户隐私方面也面临诸多挑战。他表示，技术的应用必须伴随风险控制机制，确保网络安全和个人权利。同样，在国家数字化转型过程中，5G被视为战略性基础设施，但对保障信息安全也提出了很高的要求。



阮蝶说：“如何应用这些技术，同时仍然确保安全问题？此外，我们希望通过与国际伙伴的合作，有助于越南快速获取世界新技术，例如将量子技术应用于信息安全领域，或将空间技术应用于生产生活领域。”



让科技成为突破性发展的动力，不仅是目标，也是第57号决议确认的一贯战略。越南决心深度融入，同时积极引领和创造国家地位，逐步实现成为区域创新中心的梦想。（来源：《越南之声》）

越通社