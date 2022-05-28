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5·31世界无烟日：烟草威胁环境
2022年5月31日是世界卫生组织发起的第35个世界无烟日。本次世界无烟日的主题是“烟草:对我们环境的威胁”。
通过这一主题，世卫组织呼吁各国开展各项活动，以提高民众对吸烟危害健康的认识，同时呼吁所有人不要吸烟，以减少环境污染。
在活动中，越南卫生部疾病诊疗管理局局长梁玉奎透露，与 2015 年相比，男性吸烟率从 45.3% 下降到 42.3%。特别是，工作场所、医疗设施、教育机构、公共交通工具和室内区域的被动吸烟率也显著下降。
世卫组织2019年对越南学生健康行为的调查结果显示，13-17岁学生的吸烟率从2013年的5.36%下降到2019年的2.78%（下降近50%）。
梁玉奎表示，这是在防止年轻人吸烟方面的令人鼓舞的结果，确保了控烟计划的可持续成功。
5·31世界无烟日和全国无烟周（5 月 25 日至 31 日）活动应侧重于提高人们对烟草危害以及控制烟草危害法和相关实施细则的认识。
此外，要推动无烟环境的实施；并注重参与预防和控制烟草危害的人员队伍的能力建设。同时，对烟草使用情况、烟草危害防治法的实施情况进行评估。
在活动中，越南卫生部烟草危害防治基金、共青团中央和生命战略（Vital Strategies）组织联合发起了以“越南青年对烟草和电子烟说不”为主题的短片创作大赛，以减少青少年烟草和电子烟产品使用。（完）