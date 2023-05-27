5·31世界无烟日：应优先提高烟草税收和价格

越南卫生部副部长陈文瞬于5月27日在河内举行的世界无烟日暨全国无烟周（5月25日至31日）集会上透露，吸烟是增加呼吸道感染风险、加重呼吸道疾病严重程度的一个因素。烟草还是心血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病等非传染性疾病的主要风险因素，每年导致多达6万病例。

越南烟草危害防控成效显著，与2015年相比，2020年男性吸烟者比例从45.3%下降至42.3%。特别是在工作场所、教育机构、公共交通工具和室内区域等场所，被动吸烟率也明显下降。

15～24 岁年轻人的烟草使用率从 26%（2015 年）下降到 13%（2020 年）。在 13-15 岁学龄儿童中，吸烟率也从 2014 年的2.5% 下降到 2022 年的 1.9%。

陈文瞬也指出，越南仍然是世界上吸烟人数最多的国家之一。

世界卫生组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特(Angela Pratt)表示，在越南，每年至少有4万人死于烟草。为了实现到2030年将吸烟率降低30%的目标，越南还有很多工作要做。安吉拉·普拉特说，越南要优先考虑提高烟草税收和价格，因为越南的烟草价格目前是世界上最便宜的。

为进一步加强各部门和全社会对烟草危害防控工作的关注，世界卫生组织将每年5月31日定为世界无烟日，每年经政府总理批准，卫生部于5月25日至5月31日举行全国无烟周活动。

今年世界无烟日的主题是“种植粮食,而非烟草”(Grow food, not tobacco)。 通过这一主题，世卫组织呼吁各国开展活动，提高公众对烟草对健康、经济、环境、粮食安全和营养的危害的认识。（完）